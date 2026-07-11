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Jetzt sind die Kritiker mundtot: Iker Lecuona besiegte übermächtigen Bulega

In seiner 11. Saison in einer Motorrad-WM ist Iker Lecuon der erste Sieg gelungen. In einem unterhaltsamen Zweikampf beendete er in Donington Park die sensationelle Superbike-Serie von Nicolo Bulega.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Es ist geschafft: Iker Lecuona hat sein erstes WM-Rennen gewonnen
Es ist geschafft: Iker Lecuona hat sein erstes WM-Rennen gewonnen
Foto: gold & goose
Es ist geschafft: Iker Lecuona hat sein erstes WM-Rennen gewonnen
© gold & goose

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Seit 2016 fährt Iker Lecuona Weltmeisterschaft: Zuerst vier Jahre in der Moto2, dann zwei Saisons für KTM in der MotoGP. 2022 wechselte er in die seriennahe Superbike-WM und stand vier Jahre im Honda-Werksteam unter Vertrag, mit der schwächelnden Fireblade wurde er zweimal Dritter.

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Im Herbst 2025 gelang seinem Management ein Geniestreich und Lecuona bekam im Aruba-Ducati-Werksteam den Platz von Alvaro Bautista. Beim Saisonstart auf Phillip Island war er nach langer Verletzungspause und ohne Wintertests noch nicht in Topform und wurde Sechster, Neunter und Achter. Zurück in Europa beendete er jedes der folgenden 18 Rennen (!) als Zweiter hinter seinem Teamkollegen Nicolo Bulega, der vor England 25 Mal in Folge gewann.

Bulegas fantastische Serie ist zu Ende

In Donington Park fand Bulegas fantastische Serie ein Ende, Lecuona rang ihn in einem sehenswerten Zweikampf nieder. Eine Stunde später, als er sich mit SPEEDWEEK.com und weiteren Medienvertretern traf, war der Spanier erstaunlich gefasst. «Ich fühle mich deswegen jetzt nicht anders, ich bin nur glücklich», erzählte er. «Das ist ein guter Sieg. Ich ging davon aus, dass mich Nicolo überholen wird, nach drei oder vier Runden probierte er es auch. Doch ich konnte vorne bleiben, da wurde mir klar, dass meine Pace ganz gut ist. Es war neu für mich, dass ich vorneweg fahre. Es ist nicht einfach, ein Rennen anzuführen, da musst du ruhig bleiben. In der ersten Streckenhälfte war Nicolo schneller, in der zweiten ich. Er versucht normal auf der Bremse zu überholen, aber genau in diesen Abschnitten war ich besser. Letztlich brauchte ich einen Blockpass, um vor ihm zu bleiben. Der Fight war schön, wir haben gekämpft wie noch nie. Aber immer mit etwas Reserve, schließlich sind wir Teamkollegen und wollten nicht stürzen.»

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Lecuona: «Keine Ahnung, was die Leute daherreden»

«Uns ist ein Schritt nach vorne gelungen, endlich haben wir einen Sieg erreicht», ergänzte Iker, der elf Jahre auf einen Triumph in einem WM-Rennen warten musste. Sein Talent war für viele Experten schon immer offensichtlich, doch für den Durchbruch zu den Besten hat es nie gereicht – bis zu dieser Saison. «Selbst wenn ich Zweiter geworden wäre, hätte ich glücklich sein können», unterstrich der 26-Jährige. «Denn ich fuhr auf Augenhöhe mit Nicolo und kämpfte mit ihm. Er ist der Maßstab – und ich konnte ihn schlagen. Das ist mir wichtig, wir sind angekommen. Mal sehen, ob wir diese Entwicklung am Sonntag fortsetzen können.»

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Kurz nach der Geburt seiner Tocher gelang Lecuona sein größter sportlicher Erfolg, sein Leben könnte derzeit kaum besser sein. «Jeder sagt, dass man eine Sekunde verliert, wenn man ein Baby hat», schmunzelte er. «Ich wurde schneller, keine Ahnung, was die Leute daherreden.»

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