Im Rahmen der Superbike-WM: Anthony West mit 44 Jahren auf Ducati V4R!

Ende Februar startet die Superbike-WM in Australien in die Saison 2026. Im Rahmenprogramm wird dabei auch Urgestein Anthony West an den Start gehen, der kürzlich seine Zusammenarbeit mit dem Ducati-Team Desmosport bekannt gegeben hat. Mit dem Team wird West in der Australischen Superbike-Meisterschaft (ASBK) antreten. Für Aufsehen sorgte Desmosport bereits vor einigen Jahren, als Superbike-Legende Troy Bayliss im Alter von 50 Jahren noch einmal aktiv in das Renngeschehen eingriff.

Nun hat das Desmosport-Team mit Anthony West einen weiteren bekannten Namen verpflichtet, der internationales Flair in die nationale Superbike-Meisterschaft bringt. West ist ehemaliger MotoGP-Werkspilot und Grand-Prix-Sieger. Der inzwischen 44-jährige Australier war jedoch auch immer wieder für Eskapaden bekannt und sorgte unter anderem mit seiner Dopingsperre sowie kritischen Aussagen über den Motorrad-Weltverband FIM für kontroverse Schlagzeilen.

Bei Desmosport-Ducati werden er und seine Teamkollegen Luca During und Olly Simpson eine Panigale V4R pilotieren. Beim Saisonstart setzt das Team noch auf die bewährte Version mit Einarmschwinge. Der Wechsel zum 2026er-Modell soll dann im Laufe der Saison erfolgen.

Vor einigen Jahren startete Troy Bayliss für Desmosport-Ducati in der ASBK Foto: Desmosport Vor einigen Jahren startete Troy Bayliss für Desmosport-Ducati in der ASBK © Desmosport

ER-Motorsport-Inhaber Deon Coote begründet die Verpflichtung von West: «Anthonys enorme Erfahrung, Rennen auf höchstem Niveau in der ganzen Welt zu bestreiten, kombiniert mit seinem unstillbaren Hunger nach Wettbewerb, macht ihn zur idealen Besetzung für die ER Motorsport DesmoSport Ducati Panigale V4 R. Wir haben alle Komponenten zusammen, um eine starke Saison zu fahren, und ich kann es kaum erwarten, in ein paar Wochen für den ersten Lauf nach Phillip Island zu kommen.»

«Als Deon sich bei mir meldete, war ich definitiv interessiert», kommentierte West die Meldung. «Ich habe vergangene Saison viel Zeit auf der Strecke in der Nähe der Desmosport-Bikes verbracht, und nach einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch mit Ben hatte ich keinerlei Zweifel, dem Team beizutreten.»

«Ich konnte das Motorrad erst jetzt probieren und sehe bereits die positiven Aspekte und weiß, dass ich mit dem Gesamtpaket konkurrenzfähig sein kann. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit», so der ehemalige Grand-Prix-Pilot.

In der vergangenen ASBK-Saison holte Ducati-Pilot Josh Waters den Titel. Mike Jones wurde mit Yamaha Vizemeister und Markenkollege Anthony West beendete die Saison als Dritter. Die Rennsaison umfasst insgesamt fünf Events und endet bereits am 28. Juni.

