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Im TV und als Stream: Was von der Superbike-WM 2026 in Assen zu sehen ist

Das Meeting in Assen ist das erste der Superbike-WM 2026 ohne Zeitverschiebung. Was es wo und wann live vom Traditionsrennen zu sehen gibt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Eine Regenjacke könnte am Wochenende in Assen nötig sein
Eine Regenjacke könnte am Wochenende in Assen nötig sein
Foto: Gold & Goose
Eine Regenjacke könnte am Wochenende in Assen nötig sein
© Gold & Goose

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Obwohl die Superbike-WM mit ihren Rahmenserien spannenden Rennsport bietet und sich großer Beliebtheit erfreut, zog Eurosport nach 27 Jahren den Stecker und stieg aus der Übertragung aus. Superbike-Fans im deutschsprachigen Raum müssen sich aber keine Sorgen machen – zwei Angebote bleiben in der bekannten Form bestehen.

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Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Assen werden am Freitag ab 10:15 Uhr und 14:05 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams um 9:40 Uhr und 10:45 Uhr.

Superbike-WM 2026 im linearen Sendebetrieb nur in Österreich

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag und Sonntag beginnt die Live-Übertragung von der Top-Kategorie um 14:40 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

Empfehlungen

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

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Der offizielle Videopass bietet das umfangsreichste Angebot

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Assen

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25

Moto4 Northern Cup

Freies Training 1

09:40

10:05

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

11:05

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:00

40

SSP-WM

Freies Training

12:15

12:40

25

WorldWCR

Freies Training

13:30

13:55

25

Moto4 Northern Cup

Freies Training 2

14:10

14:35

25

SPB-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

40

SSP-WM

Superpole

16:55

17:20

25

WorldWCR

Superpole

17:35

18:05

30

Moto4 Northern Cup

Qualifying

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:10

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

16:45

14 Rd.

Moto4 Northern Cup

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

12:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

16:45

14 Rd.

Moto4 Northern Cup

Rennen 2

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Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

124

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

68

3

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

60

4

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

56

5

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

48

6

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

43

7

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

40

8

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

31

9

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

30

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

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    Balaton Park Circuit, Ungarn
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    15.–17.05.2026
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    27.–29.03.2026
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