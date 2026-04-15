Im TV und als Stream: Was von der Superbike-WM 2026 in Assen zu sehen ist

Obwohl die Superbike-WM mit ihren Rahmenserien spannenden Rennsport bietet und sich großer Beliebtheit erfreut, zog Eurosport nach 27 Jahren den Stecker und stieg aus der Übertragung aus. Superbike-Fans im deutschsprachigen Raum müssen sich aber keine Sorgen machen – zwei Angebote bleiben in der bekannten Form bestehen.

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Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Assen werden am Freitag ab 10:15 Uhr und 14:05 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams um 9:40 Uhr und 10:45 Uhr.

Superbike-WM 2026 im linearen Sendebetrieb nur in Österreich

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag und Sonntag beginnt die Live-Übertragung von der Top-Kategorie um 14:40 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über MagentaTV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

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Der offizielle Videopass bietet das umfangsreichste Angebot

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

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Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Assen