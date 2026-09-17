Jack Miller über seine Forderung von 1 Mio Euro: «Man muss hoch ansetzen»

Seit dem 8. September ist offiziell: Jack Miller wechselt nach dieser Saison von der MotoGP in die Superbike-WM und hat mit dem Yamaha-Werksteam einen Vertrag für 2027 und 2028 unterschrieben . Vorausgegangen waren Monate der Verhandlungen, der Australier eruierte sämtliche Möglichkeiten.

Werbung

Werbung

Wir erinnern uns an die Schlagzeilen Mitte Juli, als durchsickerte, dass Miller bei den ersten Gesprächen ein Jahresgehalt von einer Million Euro aufrief – bis auf wenige Ausnahmen eine utopische Forderung im SBK-Fahrerlager.

Wenn du in Verhandlungen gehst, setzt du hoch an. jack miller

«Das stimmt», bestätigte Jack seinen ursprünglichen Gagenwunsch im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com am Red Bull Ring in Spielberg. «Am Ende des Tages liebe ich diesen Job und würde ihn gratis ausüben, aber allen Fahrern sollte bezahlt werden, was sie wert sind. Wir brauchen viel Zeit, um unsere Reputation, unsere Marke, unseren Namen aufzubauen. Die Weltmeisterschaft und deren Organisatoren verdienen viel Geld, deshalb sollten sie in der Lage sein, die Protagonisten in entsprechender Höhe zu bezahlen. Wenn du in Verhandlungen gehst, setzt du hoch an, die anderen setzen niedrig an – und dann trifft man sich. Ich weiß immer noch nicht, wie die Medien davon Wind bekamen .»

Werbung

Werbung

Außer mit Bimota sprach Jack Miller mit allen

Diese und auch nächste Saison sind sechs Hersteller in der Superbike-WM engagiert: Bimota, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha. «Ich habe mit allen außer Bimota geredet, weil ich zu ihnen keine Verbindung hatte und ihre Fahrer bereits feststanden. Es ging darum herauszufinden, welches Projekt das beste für mich ist, um vorwärtszukommen – ich habe eine Vision für die Superbike-WM mit den neuen Michelin-Reifen etc. Um ein Motorrad zu bekommen, mit dem man die Weltmeisterschaft gewinnen kann, muss man gewisse Opfer bringen. Heute ist das mehr denn je der Fall: Es gibt Jungs, die fahren eine Ducati gratis und andere bezahlen sogar dafür. Das ist nicht logisch. Es geht also darum, das richtige Paket zu schnüren. Hoffentlich schaffen wir es zu dem Punkt zurückzukommen, an dem Yamaha vor fünf Jahren die Weltmeisterschaft einsackte.»

Das letzte Rennen in der Superbike-WM gewann Yamaha am 13. April 2025 in Assen, damals erbte Andrea Locatelli Platz 1 vom ausgefallenen Nicolo Bulega (Ducati.) Weltmeister wurde die japanische Marke mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo in der 1988 gegründeten seriennahen Klasse erst zweimal: 2009 mit dem Texaner Ben Spies und 2021 mit dem Türken Toprak Razgatlioglu.