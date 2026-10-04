Jack Miller (Yamaha): «Die neuen Regeln kommen und bremsen Ducati ein»

In 39 Jahren Superbike-WM konnte Motorradgigant Yamaha nur zweimal den Titel erringen: 2009 mit Ben Spies und 2021 mit Toprak Razgatlioglu. Seit der Türke nach der Saison 2023 frustriert zu BMW wechselte, weil er mit dem schwachbrüstigen Motor der R1 im Kampf gegen Ducati immer chancenloser wurde, hat Yamaha nichts mehr zu bestellen. Der einzige Sieg seither gelang Andrea Locatelli am 13. April 2025 in Assen, diesen bekam er allerdings geschenkt, weil Ducati-Star Nicolo Bulega mit streikender V4R ausgefallen war. Für das beste WM-Ergebnis nach Toprak sorgte ebenfalls «Loka» als Vierter im Vorjahr.

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Die Saison 2026 wird von Ducati dominiert, fünf der Top-6 sitzen auf einem Renner aus Borgo Panigale. Lediglich Bimota-Ass Alex Lowes funkt als aktueller Gesamtvierter dazwischen. Der beste Yamaha-Fahrer Locatelli ist zwei Veranstaltungen vor Saisonende nur auf Position 11 zu finden.

Mit Jack Miller hat Yamaha für die Saisons 2027 und 2028 einen MotoGP-Sieger verpflichtet , der Erfahrung mit Prototypenmaschinen von Honda, Ducati, KTM und Yamaha mitbringt. Er bildet zusammen mit Locatelli das Werksteam, während die Satellitenmannschaft von Giansanti Racing weiterhin mit Remy Gardner und Stefano Manzi antritt.

Jack Miller von Yamaha-Strategie angetan

«Unser Plan ist, das Paket so zu schnüren, dass wir wieder dorthin kommen, wo Yamaha vor ein paar Jahren war, als sie die Meisterschaft gewannen», gewährte Miller im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com einen Blick in die Zukunft. «Die neuen Regeln kommen, sie werden Ducati einbremsen. Yamaha hat mir die Strategie verraten, die mich glücklich stimmt. Denn es geht nicht darum, dass jemand die Regeln ändert und du deswegen schneller bist. Was Yamaha plant, ist proaktiv und nicht reaktiv. Sie versuchen ihr Motorrad konkurrenzfähiger zu machen, hinzu kommt dann die neue Balance-Regel .»

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Neu sind die nächstjährigen Vorschriften nur in einem Punkt: Zur aktuellen Limitierung der Kraftstoffdurchflussmenge pro Hersteller kommt eine vorgeschriebene Maximaldrehzahl als zweites Instrument hinzu. Das gab es in der Vergangenheit schon einmal, die Maximaldrehzahl als einziges Balance-Instrument war aber ungenügend. Gleiches gilt für den erlaubten Benzindurchfluss. In Kombination sollen sie wirksamer sein, so die Hoffnung aller Beteiligten.

Die Maximaldrehzahl kann dann alle zwei Veranstaltungen pro Hersteller in Schritten von 500/min nach oben oder unten korrigiert werden. Der Startpunkt ist abhängig von der Maximaldrehzahl des homologierten Serienmodells.

Jack Miller (li.) mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schuetzbach Foto: gerhard schiel Jack Miller (li.) mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schuetzbach © gerhard schiel

Sieg in Suzuka: Das fehlt noch auf Millers Liste

Zu Yamahas Plänen mit Miller gehört auch dessen Teilnahme am Suzuka Eight Hours, dieses prestigeträchtige Langstreckenrennen hat der Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo zuletzt 2018 gewonnen, damals mit Alex Lowes, Michael van der Mark und Katsuyuki Nakasuga. Seit 2022 triumphierte fünfmal in Folge Erzrivale Honda.

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«In Suzuka lief es in den vergangenen Jahren gut für mich, ich habe dort aber noch nie gesiegt», hielt Miller fest. «Das habe ich immer noch auf meiner Liste. Ich genieße Suzuka sehr. Mit dem Superbike-Kalender mit zwölf Veranstaltungen würde es viel Spaß machen, so ein Rennen dazu zu nehmen.»