Jahrbuch der Superbike-WM 2025: Schnelle Bestellung, großer Rabatt

Erst nach dem Weihnachtsfest wurde das offizielle Jahrbuch der Superbike-WM 2025 fertig. Wer noch in diesem Jahr vorbestellt, bekommt einen ordentlichen Rabatt.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jahrbuch der Superbike-WM 2025: Schnelle Bestellung, großer Rabatt
Jahrbuch der Superbike-WM 2025: Schnelle Bestellung, großer Rabatt
Foto: WorldSBK
Jahrbuch der Superbike-WM 2025: Schnelle Bestellung, großer Rabatt
© WorldSBK

Vor einem Jahr war das Jahrbuch bereits Anfang Dezember bestellbar, doch für das Weihnachtsfest 2025 war man zu spät dran: Erst seit dem 24. Dezember können über die offizielle Website der seriennahen Weltmeisterschaft Vorbestellungen aufgegeben werden.

Die Zusammenfassung der diesjährigen Saison umfasst alle Events und alle Serien, wobei der Fokus auf der Superbike-WM und Toprak Razgatlioglu liegt, der BMW den zweiten Fahrertitel bescherrte. Auch der Rücktritt von Rekordweltmeister Jonathan Rea und der erste Superbike-Sieg von Andrea Locatelli fanden Berücksichtigung.

Die Statistikseiten bieten einen schnellen Überblick über alle wichtigen Zahlen der Saison 2025, während den vier Champions im Fahrerlager – Razgatlioglu, Stefano Manzi, Benat Fernandez und Maria Herrera – jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Wer seine Vorbestellung bis zum 31. Dezember platziert, erhält einen satten Rabatt von 20 Prozent. Das Jahrbuch kostet somit nur 38,40 Euro anstatt 48 Euro.

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

