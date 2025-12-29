Jahrbuch der Superbike-WM 2025: Schnelle Bestellung, großer Rabatt
Erst nach dem Weihnachtsfest wurde das offizielle Jahrbuch der Superbike-WM 2025 fertig. Wer noch in diesem Jahr vorbestellt, bekommt einen ordentlichen Rabatt.
Vor einem Jahr war das Jahrbuch bereits Anfang Dezember bestellbar, doch für das Weihnachtsfest 2025 war man zu spät dran: Erst seit dem 24. Dezember können über die offizielle Website der seriennahen Weltmeisterschaft Vorbestellungen aufgegeben werden.
Die Zusammenfassung der diesjährigen Saison umfasst alle Events und alle Serien, wobei der Fokus auf der Superbike-WM und Toprak Razgatlioglu liegt, der BMW den zweiten Fahrertitel bescherrte. Auch der Rücktritt von Rekordweltmeister Jonathan Rea und der erste Superbike-Sieg von Andrea Locatelli fanden Berücksichtigung.
Die Statistikseiten bieten einen schnellen Überblick über alle wichtigen Zahlen der Saison 2025, während den vier Champions im Fahrerlager – Razgatlioglu, Stefano Manzi, Benat Fernandez und Maria Herrera – jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet ist.
Wer seine
