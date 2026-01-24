Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Jake Dixon: «Es steht viel mehr Geld zur Verfügung, Honda gibt viel aus»
Superbike-WM-Rookie Jake Dixon agierte beim ersten Wintertest 2026 auf Augenhöhe mit Jonathan Rea, der für Honda die Testarbeit erledigt. Der Engländer bezeichnet die Zusammenarbeit als wertvoll.
Superbike WM
Honda-Werksfahrer Jake DixonHonda-Werksfahrer Jake DixonFoto: gold & goose
Honda-Werksfahrer Jake Dixon© gold & goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Auch wenn der erste Wintertest 2026 für die Könner der Superbike-WM kaum Aussagekraft besitzt, weil die Rennstrecke in Jerez in zwei Tagen nur zwei Stunden trocken war, beäugten sich die Teams doch sehr genau und hatten die Zeitenliste im Blick. Vizeweltmeister Nicolo Bulega aus dem Ducati-Werksteam sorgte auf der neuen V4R mit 1:39,331 min für die Bestzeit. Die schnellste Runde für Honda drehte Testfahrer Jonathan Rea, der Nordire war damit einen Wimpernschlag besser als der neue HRC-Einsatzpilot Jake Dixon.
Werbung
Werbung
Das Moto2-Ass (7 Siege, 22 Podestplätze) verlor 1,119 sec auf die Spitze und landete damit auf Platz 13. «Die Bedingungen waren alles andere als ideal, was insbesondere für mich als Neuling in der Superbike-Klasse frustrierend war», schilderte Dixon. «Wir brauchen eindeutig mehr Runden, aber trotz der Verhältnisse fühle ich mich bereits wohler als im November, die Arbeit an der Geometrie und der Abstimmung war ein guter Schritt nach vorne. Es gibt noch einige Bereiche, die verbessert werden müssen, darunter meine Sitzposition, die Elektronik und das allgemeine Gefühl für das Motorrad, aber das gehört zum Prozess.»
Jake DixonJake DixonFoto: gold & goose
Jake Dixon© gold & goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Dixon: «Johnny Rea ist ein großer Gewinn» Die Testfahrer Jonathan Rea und Tetsuta Nagashima unterstützend an seiner Seite zu haben, bezeichnet Dixon als großen Gewinn. «Die Kommentare von Johnny sind ähnlich wie meine, wir arbeiten in die gleiche Richtung», hielt der Engländer im persönlichen Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Mit Chantra ist es dann hoffentlich auch so. Es ist immer positiv, wenn der Testfahrer die gleichen Eindrücke hat, wie du selbst. Zu Johnny habe ich seit Jahren eine gute Beziehung, jetzt gehen wir sehr offen miteinander um. Die Jungs vom Testteam schauen bei uns vorbei was los ist, und andersherum. Wahrscheinlich bin ich für sie eine Nervensäge, weil ich dauernd in ihrer Box rumhänge. Es braucht diese Offenheit: Jede Information, die sie bekommen, wandert direkt in mein Motorrad. Sobald sie etwas Besseres finden, teilen sie uns das mit. Es ist gut, dass sich Honda nicht nur auf die beiden Stammfahrer verlassen muss, sondern mit Rea und Nagashima zwei sehr routinierte Piloten in der Hinterhand hat.»
Werbung
Werbung
Ich war in der Moto2 in guten Teams, aber das jetzt ist eine andere Liga.Jake Dixon über Honda
«Wir haben den Besten aus dem SBK-Paddock als Testfahrer, ich könnte mir nicht viel mehr wünschen», ergänzte der 30-jährige Dixon. «Richtig, bei Yamaha hatte er nicht die beste Zeit. Er hatte Verletzungen hinter sich und fuhr trotzdem in der vorderen Gruppe. In meinen Augen fuhr er immer noch auf höchstem Level, als er seinen Rücktritt verkündete. Ich kann nur von ihm lernen. Dass ich zu diesem frühen Zeitpunkt bereits nahe an ihm dran bin, freut mich. Ich war in der Moto2 in guten Teams, aber das jetzt ist eine andere Liga. Es steht viel mehr Geld zur Verfügung, Honda gibt viel aus, weil sie es zurück an die Spitze schaffen wollen.»
Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Donnerstag (22. Januar):
  1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min
  2. Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec
  3. Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439
  4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480
  5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505
  6. Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648
  7. Axel Bassani (I), Bimota, +0,738
  8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014
  9. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016
  10. Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111
  11. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114
  12. Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116
  13. Jake Dixon (GB), Honda, 1,119
  14. Yari Montella (I), Ducati, +1,144
  15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144
  16. Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429
  17. Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492
  18. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886
  19. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918
  20. Xavi Fores (E), Bimota, +2,145
  21. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441
  22. Alberto Surra (I), Ducati, +2,484
  23. Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199
Philipp ÖttlPhilipp ÖttlFoto: Gold & GooseAndrea LocatelliAndrea LocatelliFoto: Gold & GooseStefano ManziStefano ManziFoto: Gold & GooseXavi ForesXavi ForesFoto: Gold & GooseJake DixonJake DixonFoto: Gold & GoosePhilipp ÖttlPhilipp ÖttlFoto: Gold & GooseGarrett GerloffGarrett GerloffFoto: Gold & GooseYari MontellaYari MontellaFoto: Gold & GooseMiguel OliveiraMiguel OliveiraFoto: Gold & GooseÁlvaro BautistaÁlvaro BautistaFoto: Gold & GooseDanilo PetrucciDanilo PetrucciFoto: Gold & GooseAxel BassaniAxel BassaniFoto: Gold & GooseJake DixonJake DixonFoto: Gold & GooseÁlvaro BautistaÁlvaro BautistaFoto: Gold & GooseOliveira und PetrucciOliveira und PetrucciFoto: Gold & Goose
Philipp Öttl© Gold & Goose
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2025
Pos
Fahrer
Punkte
1
Toprak Razgatlioglu
616
2
Nicolò Bulega
603
3
Álvaro Bautista
337
4
Andrea Locatelli
310
5
Danilo Petrucci
284
6
Alex Lowes
218
7
Xavier Vierge
185
8
Sam Lowes
184
9
Andrea Iannone
166
10
Axel Bassani
140
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Sachsenring
    Sachsenring, Deutschland
    08. - 10.05.2026
    Zum Event
  • Brünn
    Automotodrom Brno, Tschechien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event
  • Most
    Autodrom Most, Tschechien
    26. - 28.06.2026
    Zum Event
  1. Sachsenring
    Sachsenring, Deutschland
    08. - 10.05.2026
    Zum Event
  2. Brünn
    Automotodrom Brno, Tschechien
    29. - 31.05.2026
    Zum Event
  3. Most
    Autodrom Most, Tschechien
    26. - 28.06.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM