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Jake Dixon (Honda) auf dem Abstellgleis: Zweite Chance für Yuki Kunii

Die Superbike-WM 2026 nähert sich ihrer Halbzeit und noch ist Jake Dixon keinen Kilometer im Rahmen eines Rennwochenendes mit seiner Honda CBR1000RR-R gefahren. Der Engländer wird auch in Most fehlen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Yuki Kunii erhält eine zweite Chance
Yuki Kunii erhält eine zweite Chance
Foto: Honda
Yuki Kunii erhält eine zweite Chance
© Honda

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Das Warten auf sein Renndebüt im Rahmen der Superbike-WM 2026 geht für Jake Dixon weiter. Der Engländer ist seit seinem Sturz am 17. Februar beim Phillip-Island-Test zum Zuschauen verdammt – die komplexe Verletzung am linken Handgelenk erfordert Geduld.

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In Assen und Portimão wurde der Honda-Werkspilot von Edeltester Jonathan Rea ersetzt. Beim Meeting auf dem Balaton Circuit kam Yuki Kunii zum Einsatz. Dixon und der Japaner kennen sich aus der Moto2 2025, waren aber in verschiedenen Teams.

Obwohl mittlerweile fast vier Monate seit der Operation in Australien vergangen sind und die Heilung nach Plan verläuft, ist an ein Comeback von Dixon auf dem Motorrad nicht zu denken. Deshalb wird der Pechvogel in einer Woche auf dem Autodrom Most erneut durch Kunii ersetzt. Der 23-Jährige wird dieses Mal zwar mehr über Kenntnisse mit der Fireblade im WM-Trimm verfügen, dafür ist die tschechische Rennstrecke Neuland für den Japaner.

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Aruba.it Racing - Ducati

7

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20

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BARNI Spark Racing Team

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BARNI Spark Racing Team

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Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

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Kawasaki WorldSBK Team

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+24,903

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11

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Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

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Marc VDS Racing Team

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21

+26,510

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Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

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+30,043

1:39,913

9

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Tarran Mackenzie

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95

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+32,647

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