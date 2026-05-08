Jake Dixon (Honda) auf dem Abstellgleis: Zweite Chance für Yuki Kunii
Die Superbike-WM 2026 nähert sich ihrer Halbzeit und noch ist Jake Dixon keinen Kilometer im Rahmen eines Rennwochenendes mit seiner Honda CBR1000RR-R gefahren. Der Engländer wird auch in Most fehlen.
Das Warten auf sein Renndebüt im Rahmen der Superbike-WM 2026 geht für Jake Dixon weiter. Der Engländer ist seit seinem Sturz am 17. Februar beim Phillip-Island-Test zum Zuschauen verdammt – die komplexe Verletzung am linken Handgelenk erfordert Geduld.
In Assen und Portimão wurde der Honda-Werkspilot von Edeltester Jonathan Rea ersetzt. Beim Meeting
Obwohl mittlerweile fast vier Monate seit der Operation in Australien vergangen sind und die Heilung nach Plan verläuft, ist an ein Comeback von Dixon auf dem Motorrad nicht zu denken. Deshalb wird der Pechvogel in einer Woche auf dem Autodrom Most erneut durch Kunii ersetzt. Der 23-Jährige wird dieses Mal zwar mehr über Kenntnisse mit der Fireblade im WM-Trimm verfügen, dafür ist die tschechische Rennstrecke Neuland für den Japaner.
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