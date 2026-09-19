Honda-Pilot Jake Dixon über BMW und Ducati: «Es ist ein Witz!»

Das Meeting in Magny-Cours war das für Honda beste Rennwochenende in der Superbike-WM in diesem Jahr, allerdings dümpelt der japanische Motorradgigant auch auf einem sehr niedrigen Niveau: Startplatz 10 durch Jake Dixon sowie Platz 11 im ersten Lauf durch den Engländer und die 14. Position im zweiten Hauptrennen durch Somkiat Chantra als beste Ergebnisse sorgen nicht für überschwänglichen Jubel.

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Immerhin scheint es in kleinen Schritten aufwärts zu gehen, seit die Honda Racing Corporation ein in Europa stationiertes Testteam etablierte und mit Jonathan Rea den erfolgreichsten Superbike-Piloten als offiziellen Testfahrer ins Boot holte.

«Honda arbeitet ständig daran, das Bike zu verbessern. Klar ist auch, dass es bisher nicht ausreicht. Ich bin aber auch nicht voll im Bild, woran alles gearbeitet wird», beteuerte Stammfahrer Jake Dixon im Gespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Das Testteam in England treibt die Entwicklung voran, das beschleunigt den Prozess zumindest. Dass wir zurückliegen, ist jedem bewusst. Ich hoffe, dass wir für 2027 neue Teile bekommen werden. Allerdings möchte ich gar nicht so viel darüber nachdenken.»

Im Positionskampf konnte der 30-Jährige auf dem Circuit de Nevers im Herzen Frankreichs die Motorräder der Konkurrenz erstmals aus nächster Nähe erleben.

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«Wenn ich hinter einer Ducati gefahren bin, musste ich lachen. Es ist ein Witz, wie geschmeidig sie das Bike fahren können. Das ist auf einem ganz anderen Niveau. Selbst BMW ist uns weit voraus. Auf der Geraden sind sie superschnell und sie kommen auch viel besser aus den Kurven heraus, was ihnen das Leben leichter macht», staunte Dixon. «Wir müssen uns dagegen enorm strecken, um hier oder dort mal eine Zehntelsekunde herauszuholen. Wenn alles perfekt wäre, könnten wir mit unserem Paket in die Top-5 fahren – in etwa auf dem Niveau Alex. Meiner Meinung nach leistet er mit der Bimota hervorragende Arbeit und holt das maximal mögliche heraus.»