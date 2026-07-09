Jake Dixon spricht von ermutigendem Test – führt er Honda aus der Hölle?

Rückblickend kam das Comeback zu früh – über drei Monate Rekonvaleszenz waren nicht ausreichend für Jake Dixons demolierte linke Hand. Das Rennwochenende in Aragon brach der 30-Jährige Ende Mai nach dem Warm-up am Sonntagmorgen ab – und auch auf Misano Mitte Juni verzichtete der Honda-Werkspilot.

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Inzwischen sind viereinhalb Monate verstrichen seit seinem Crash auf Phillip Island, ein Testtag gemeinsam mit Teamkollege Somkiat Chantra am 23. Juni in Donington Park verlief vielversprechend.

«Die Genesung war hart, aber es fühlt sich gut an, das endlich hinter mir zu lassen und mich wieder auf den Rennsport zu konzentrieren», hielt Dixon fest. «Dass ich bei meinem Heimrennen zurückkehre, macht es zu etwas ganz Besonderem. Donington ist eine Strecke, die ich gut kenne, und es bedeutet mir sehr viel, mit dem Team wieder hier zu sein. Wir haben hier bereits im Juni einen Test absolviert, und schon damals konnte ich ohne größere Probleme mit meinem Handgelenk fahren, was bereits ein gutes Zeichen war. Seitdem sind weitere Wochen vergangen, und meine körperliche Verfassung hat sich weiter verbessert, sodass ich positiv in das Wochenende gehe.»

«Der Test war nicht nur körperlich ermutigend, sondern auch in Bezug auf die Motorradabstimmung und die Richtung, in die wir gearbeitet haben», ergänzte der siebenfache GP-Sieger. «Aber wirklich begreifen, wo wir stehen, können wir erst, wenn alle gemeinsam auf der Strecke sind und die Trainings losgehen.»

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