Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Jake Dixon (Honda) jagt die ersten WM-Punkte: «Mein zweites Rennwochenende»

Auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours findet zwar das neunte Meeting der Superbike-WM 2026 statt, für Honda-Pilot Jake Dixon ist es jedoch erst das zweite volle Rennwochenende – hoffentlich.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jake Dixon jagt die ersten WM-Punkte
Jake Dixon jagt die ersten WM-Punkte
Foto: Honda
Jake Dixon jagt die ersten WM-Punkte
© Honda

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com kennen die Leidensgeschichte von Jake Dixon: Der Honda-Pilot zog sich vor dem Saisonauftakt bei einem Sturz im Rahmen des Phillip-Island-Tests eine langwierige Handverletzung zu, verpasste die ersten fünf Events der Superbike-WM 2026, gab im MotorLand Aragón ein verfrühtes Comeback (Verzicht auf den Rennsonntag), ließ Misano aus und absolvierte bei seinem Heimrennen in Donington Park sein erstes volles Rennwochenende auf der CBR1000RR-R.

Werbung

Werbung

Nach der fast zweimonatigen Sommerpause ist die komplexe Handverletzung endgültig abgehakt. Für Dixon gilt es ab Magny-Cours, die Basis für die kommende Saison zu legen und vielleicht das ein oder andere Highlight abzuliefern– ohne eine Punkteplatzierung taucht der 30-Jährige aus Dover in der Gesamtwertung bisher nicht auf.

Zur Vorbereitung absolvierte das Werksteam der Honda Racing Corporation einen Test auf der französischen Piste. Als langjährige G-Piloten kannten weder Dixon noch sein Teamkollege Somkiat Chantra den Circuit de Nevers in Zentralfrankreich.

Im Artikel erwähnt

«Magny-Cours steht vor der Tür und ich freue mich darauf. Es wird schön sein, wieder Rennen zu fahren. Das wird mein zweites komplettes Rennwochenende seit meiner Rückkehr nach der Verletzung sein, daher freue ich mich darauf, bei den nächsten Rennen wieder in Schwung zu kommen», sagte der Engländer. «Wir hatten hier im August einen Test, der sehr hilfreich war, um mich mit einer Strecke vertraut zu machen. Es war ein guter Test, trotz der unglaublich heißen Bedingungen. Die Temperaturen werden an diesem Wochenende wahrscheinlich etwas niedriger sein, aber ich freue mich wirklich darauf. Mal sehen, was wir erreichen können.»

Werbung

Werbung

80 Prozent des Set-ups gefunden.

Somkiat Chantra (Honda)

TV-Programm

«Der Test war sehr intensiv», ergänzte der Thailänder. «Wir haben versucht, an allen Aspekten zu arbeiten, einschließlich des Set-ups, und es sieht so aus, als hätten wir ungefähr 80 Prozent des Basis-Set-ups gefunden. Was die restlichen 20 Prozent angeht, werden wir uns im Laufe des Wochenendes darauf einstellen und sehen, wie es läuft.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien