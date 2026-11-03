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Jake Dixon über neue Honda Fireblade: Totale Begeisterung, Siege möglich

Was Honda ab Dienstag auf der Motorradmesse EICMA der Öffentlichkeit präsentiert, konnte Jake Dixon bereits testen. Der Engländer ist begeistert von der neuen CBR1000RR-R für die Superbike-WM 2027.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jake Dixon beim Test in Jerez
Jake Dixon beim Test in Jerez
Foto: WorldSBK
Jake Dixon beim Test in Jerez
© WorldSBK

Im Artikel erwähnt

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Seit der werksseitigen Rückkehr von Honda in die Superbike-WM fährt der Motorradgigant aus Japan mal mehr, mal weniger hinterher. Zwischen 2020 und 2026 fuhren Álvaro Bautista (3), Iker Lecuona (2) und Xavi Vierge (1) zusammen nur sechs dritte Plätze. Für die beste Endplatzierung in den vergangenen sieben Saisons sorgte Vierge als Siebter im vergangenen Jahr.

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Man kann Honda keine Untätigkeit vorwerfen: Drei Homologationsmodelle gab es in dieser Zeit, dazu ein von der Honda Racing Corporation organisiertes echtes Werksteam sowie ein in Europa stationiertes Testteam, das mit Rekordweltmeister Jonathan Rea prominent besetzt ist.

Das auf EICMA am Dienstag präsentierte vierte Homologationsmodell hat das Potenzial, den aktuellen Honda-Piloten Jake Dixon und Somkiat Chantra das Leben etwas leichter zu machen. Bereits beim Jerez-Test fuhren die Honda-Werkspiloten erstaunliche Rundenzeiten, wenn man berücksichtigt, dass es das Roll-Out war. Der Engländer bestätigt: Die Neuentwicklung ist ein großer Schritt in die richtige Richtung!

Im Artikel erwähnt

«Es gibt eine Menge Veränderungen – es ist ein völlig neues Motorrad», sagte der 30-Jährige bei seinem Besuch auf der Messe in Mailand. «Es hat eine neue Aerodynamik, einen neuen Rahmen, einfach alles. Ich bin komplett begeistert. Wir sind das Motorrad vor etwa zwei Wochen in Jerez gefahren. Es ist ein großer Schritt gegenüber dem, was wir bisher hatten, daher ein riesiges Dankeschön an Honda und HRC, dass sie dieses neue Motorrad auf den Markt gebracht haben, damit wir weiter vorn mithalten können.»

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Dixon weiß: Der erste Schritt ist getan, viele weitere müssen folgen. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir werden Schritt für Schritt vorgehen. Die neue Aerodynamik ist ein besonders großer Unterschied zu dem, was wir bisher hatten; beim alten Motorrad war nicht viel zu spüren, jetzt haben wir viel mehr davon», verriet der Vater einer kleinen Tochter. «Ich habe 100-prozentiges Vertrauen in den Kurs, den Honda einschlägt. Ich bin ohnehin ein ziemlich selbstbewusster Mensch, aber ich freue mich auf die neue Herausforderung mit diesem Motorrad und die bevorstehenden Regeländerungen. Ich denke, wir können um Siege kämpfen. Wenn wir das nicht können, hätte es keinen Sinn, jeden Tag aufzustehen und so hart zu trainieren, wie wir es tun. Mein Ziel und das Ziel von Honda ist es, zu gewinnen.»

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