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Jake Dixon erklärt, was Honda nervt: «Niemand weiß das besser als sie»

Nach seinem Sturz bei den Vorsaisontests in Australien ist Honda-Werksfahrer Jake Dixon bis Mai verletzungsbedingt ausgefallen. Fit ist er nicht, will aber im MotorLand Aragon Superbike-WM fahren.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: gold & goose
Jake Dixon
© gold & goose

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Jake Dixon hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Am 17. Februar ist der Superbike-Rookie beim Phillip-Island-Test gestürzt und zog sich dabei links eine komplexe Handverletzung zu. Über drei Monate später wagte der Honda-Pilot beim Misano-Test am 20./21. Mai sein Comeback. Insgesamt drehte er 87 Runden, seine Vorbereitung auf das Superbike-Renndebüt am kommenden Wochenende in Aragon ist überschaubar.

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«Die Tage zuvor fuhr ich mit einem Minibike, deshalb dachte ich, dass sich alles brutal schnell anfühlen würde», erzählte der Engländer am Donnerstag beim Treffen in der Honda-Hospitality. «Groß Schmerzen hatte ich in der Hand nicht, aber es fehlt an Kraft. Und es ist schwierig, dass ich die Entzündung im Griff behalte, deshalb hatte ich meinen Physiotherapeuten dabei und sogar eine Eismaschine, damit wir Kompressen anlegen konnten. Mehr als fünf oder sechs Runden am Stück fahren ging nicht. Deshalb erwarte ich nichts. Ich hatte insgesamt drei Testtage im Trockenen und keine Ahnung, was das Motorrad unter mir machen wird.»

Positiv überrascht war Dixon im Test von der Elektronik, die in seinen Fehlmonaten spürbar weiterentwickelt wurde. «Die Fahrbarkeit ist jetzt etwas besser, die Elektronik arbeitet insgesamt besser», erklärte der siebenfache Moto2-GP-Sieger. «Ich war überrascht, wie gut sich das Bike fahren ließ, wenn man bedenkt, dass ich nicht fit bin. Es kann aber auch jeder sehen, dass viele Dinge verbessert werden müssen – sie wissen das. Niemand weiß das besser als Honda.»

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Stell dir vor, du bist Honda, steckst das ganze Geld in dieses Projekt und siehst keine Verbesserungen – darüber bist du nicht glücklich.

jake dixon

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Erbärmliche 14 Punkte haben Honda-Fahrer in den ersten 15 Rennen dieses Jahres gesammelt – im Schnitt also nicht mal einen. Sieben holte Ersatzfahrer Tetsuta Nagashima in Australien, vier Edeltester Johnny Rea in Portimao. Zwei steuerte Somkiat Chantra bei seinen neun Rennstarts bei, einen Ersatzfahrer Ryan Vickers.

Jedem bei Honda ist klar: Es muss mehr getan werden

Dixon kennt die Zahlen und versucht damit umzugehen. «Ducati hat mit dem, was sie gebracht haben, großartige Arbeit geleistet», meinte er gegenüber SPEEDWEEK.com anerkennend. «Die Rennzeiten sind von allen viel schneller, in meinen Augen spiegeln die Ergebnisse nicht genau wider, was Honda geleistet hat. Aber sie müssen mehr tun, das ist klar. Sie wissen das und sind nicht glücklich darüber. Stell dir vor, du bist Honda, steckst das ganze Geld in dieses Projekt und siehst keine Verbesserungen oder Änderungen – darüber bist du nicht glücklich. Niemanden nervt das mehr als sie. Es liegt nicht am Einsatz, oder dass sie es nicht versuchen. Aber sie hatten Chantra und mich nicht fit auf dem Motorrad, das macht es schwierig. Ich muss auch erst wieder lernen, wie man ein Superbike fährt. Niemand fährt ein Superbike besser als Johnny Rea, wenn wir über den Stil reden. Sein Stil ist sehr Superbike. Ich habe mir in einigen Schlüsselbereichen Dinge von ihm abgeschaut, um zu versuchen, meine Fahrweise zu verbessern. Ich muss niemandem mehr erzählen, als ohnehin jeder sehen kann. Das ist eine schwierige Situation, aber so ist das Leben. Wir müssen jetzt alle große Jungs und Mädchen sein, die Ärmel hochkrempeln und versuchen, die Situation zu verbessern.»

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