Jake Dixon (Honda): Gips ist ab, nächste Phase der Genesung eingeläutet

Unterdruckkammer, Magnetfeldtherapie und striktes Befolgen der Anweisungen seiner Ärzte: Jake Dixon unternimmt alles, um die am 17. Februar beim Phillip-Island-Test erlittene Handgelenksverletzung schnellstmöglich zu überwinden. Noch in Australien wurde der 30-Jährige am mehrfach gebrochenen linken Handgelenk operiert.

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Weil die kleinen Knochen schlecht durchblutet sind und nur langsam heilen, war frühzeitig klar, dass Honda-Werkspilot auch den Europaauftakt in Portimão verpassen würde. Dennoch verkündete die Honda Racing Corporation erst am Dienstag, dass er in Portugal von Jonathan Rea vertreten wird. Während Dixon also weiter auf sein Renndebüt in der Superbike-WM warten muss, gibt der zurückgetretene Nordire bereits wieder sein Comeback.

Derweil flog Dixon von Andorra nach Manchester, um sich einer Zwischenuntersuchung bei Handspezialist Mike Hayton zu unterziehen. Die gute Nachricht: Der lästige Gips konnte entfernt werden und durch eine Schiene getauscht.

«Ich nutze die zusätzliche Zeit zu Hause optimal und gebe bei der Reha alles», versicherte Dixon. «Ich war für einen Tag in Manchester, um das Handgelenk zu versorgen, und trage nun eine Schiene. Die nächste Phase der Genesung beginnt, ich bin zufrieden mit den Fortschritten. Ich wünsche dem Team und Jonathan alles Gute für Portimão. Für mich geht es zurück in die Berge von Andorra zum Wandern. Ich tue alles, um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden.»

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