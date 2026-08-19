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Selbstbewusster Jake Dixon (Honda): «Ich kann den Unterschied ausmachen»

Mit einem Test-Marathon in der Sommerpause der Superbike-WM 2026 versucht Honda, den immensen Rückstand zu reduzieren. Jake Dixon steht bereit, um die Kohlen aus dem Feuer zu holen.

Superbike WM

Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Für Jake Dixon war der Wechsel zum Werksteam der Honda Racing Corporation in der Superbike-WM 2026 ein Wagnis. Denn mit drei Siegen und sechs Podestplätzen bewies der 30-Jährige im vergangenen Jahr, dass er nach wie vor zu den besten Moto2-Piloten gehört. Die Motivation des Engländers: Für die seriennahe Weltmeisterschaft befindet er sich im besten Rennfahreralter, im GP-Paddock ist er dagegen einer der älteren.

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Nach einer langwierigen Handverletzung noch vor Saisonauftakt beginnt seine Rookie-Saison jedoch im Grunde erst nach der Sommerpause in Magny-Cours. Bisher hat der Engländer lediglich den ersten Lauf im MotorLand Aragón sowie sein Heimrennen in Donington Park bestritten. Für WM-Punkte reichte es in den bisher vier Rennen nicht. Dixon ist überzeugt, dass er sich in der Superbike-WM schnell etablieren wird.

«Ich kenne Superbikes von früher aus der BSB. Zwar ohne Elektronik, aber ich kämpfte um die Meisterschaft», erinnerte Dixon an die Anfänge seiner Karriere. «Ich würde sagen, dass ich mich dort besser geschlagen habe als später in der Moto2. Die Moto2 ist eine der härtesten Serien, weil die Motorräder alle auf einem ähnlichen Niveau sind. Im Grunde unterscheiden sie sich nur durch das Chassis, aber im Grunde sind sie vergleichbar. Wenn man dort Siege einfahren kann, wird das Talent eines Fahrers deutlich – und das konnte ich dort zeigen.»

Im Artikel erwähnt

Tatsächlich beeindruckte Dixon bei einem Gaststart in Donington Park 2017 mit einer Kawasaki ZX-10R mit einem neunten Platz im zweiten Lauf. Fahrerisch traut sich der Honda-Pilot vordere Positionen zu.

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«Ich bin offen für Neues, nicht voreingenommen, bin lernbegierig und will mich verbessern. Das ist der Grund, weshalb ich hier bin», betonte Dixon. «Am Ende ist ein Superbike auch nur ein Motorrad mit zwei Rädern. Und wenn das Bike konkurrenzfähig ist, kann ich den Unterschied ausmachen. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich das nicht wäre, sollte ich besser zu Hause bleiben.»

Honda betreibt viel Aufwand, um den Rückstand auf die besten Motorräder zu reduzieren, und testet in der Sommerpause mehr als jeder andere Hersteller. Nach einem Test in Magny-Cours stehen zwei weitere Testtage in Estoril auf dem Programm.

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