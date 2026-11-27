Mit einem neuen Homologationsmodell der CBR1000RR-R versucht Honda, die seit 2016 andauernde Siegflaute zu beenden. Damals gewann Nicky Hayden das Regenrennen in Sepang, was den Fahrkünsten des US-Amerikaners zu verdanken war.

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Seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM im Jahr 2020 sprangen lediglich sechs dritte Plätze heraus. Mit dem vierten Homologationsmodell in sieben Jahren soll sich das ändern. Die 2027er-Fireblade hat eine neue Aerodynamik, ein neues Chassis und auch der Motor wurde weitgehend überarbeitet.

Beim zweitägigen Jerez-Test am 25./26. November arbeitete Werkspilot Jake Dixon daran, das Motorrad für die neue Saison abzustimmen. Unterstützt wurde der 30-Jährige von Edeltester Jonathan Rea. Teamkollege Somkiat Chantra fehlte wegen einer erforderlichen Operation an der Hand.

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Der Engländer fuhr insgesamt 128 Runden und ließ sich eine 1:39,717 min als schnellste Zeit notieren. «Es war gut, diese beiden Tage auf dem neuen Motorrad zu verbringen», sagte Dixon am Donnerstagabend. «Mittwochvormittag hatten wir einige längere Stopps in der Box, während wir verschiedene Änderungen am Set-up durchprobierten. Am Nachmittag lief es reibungsloser und auch am zweiten Tag lief es gut. Wir haben an verschiedenen Bereichen des Motorrads gearbeitet, darunter an der Elektronik und am Fahrwerk, um eine gute Grundeinstellung zu finden und unsere Race-Pace zu verbessern.»

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Man kann sich vorstellen: Honda startet mit dem neuen Motorrad auf einem weißen Blatt Papier, da für 2027 auch die Einheitsreifen von Michelin und Einheitsbremsen von Brembo neu sind. «Wir hatten viel zu bewältigen, aber genau darum geht es ja bei Testfahrten», weiß Dixon. «Gegen Ende des Tages hatte ich einen Sturz, aber das gehört zum Rennsport einfach dazu. Es war in letzter Zeit ziemlich hektisch, aber es war wichtig, mehr Zeit auf dem neuen Motorrad zu verbringen und weiter mit meinem Team zusammenzuarbeiten.»

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 2

Pos Fahrer (Motorrad) Zeit Diff 1. Axel Basani (Bimota) 1:38,987 min 2. Alex Lowes (Bimota) 1:39,118 + 0,131 min 3. Michael vd Mark (BMW) 1:39,368 + 0,381 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:39,435 + 0,448 5. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:39,610 + 0,623 6. Jake Dixon (Honda) 1:39,717 + 0,730 7. Sam Lowes (Ducati) 1:41,246 + 2,259 8. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:42,520 + 3,533 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42,873 + 3,886 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43,090 + 4,103

Superbike-Test Jerez, 25./26. November: Zeiten Tag 1

Pos Fahrer Zeit Diff 1. Alex Lowes (Bimota) 1:39.844 min 2. Andrea Locatelli (Yamaha) 1:40.034 + 0,189 sec 3. Jake Dixon (Honda) 1:40.137 + 0,292 4. Garrett Gerloff (Kawasaki) 1:40.220 + 0,375 5. Jonathan Rea (Honda) 1:40.260 + 0,415 6. Axel Bassani (Bimota) 1:40.390 + 0,545 7. Michael vd Mark (BMW) 1:40.557 + 0,712 8. Sam Lowes (Ducati) 1:42.079 + 2,234 9. David Salvador (Kawasaki SSP) 1:42.928 + 3,083 10. Jeremy Alcoba (Yamaha SSP) 1:43.276 + 3,431 11. Jaume Masia (Kawasaki SSP) 1:43.547 + 3,702

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