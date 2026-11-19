Hondas MotoGP-Stammfahrer Joan Mir fühlt sich weiterhin nicht fit genug, um ein MotoGP-Wochenende zu bestreiten. So wird der 29-Jährige auch beim Großen Preis von Portugal am kommenden Wochenende nicht dabei sein. Nach einem Ersatz musste man nicht lange suchen: Nachdem Superbike-Pilot Jake Dixon bereits in Katar für Joan Mir eingesprungen war, wird der Brite nun auch das MotoGP-Wochenende in Portimão bestreiten!

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Dixon zeigte in der Wüste von Doha eine respektable Leistung. Er kam in beiden Rennen ins Ziel und belegte die Ränge 16 und 14. Den Rückstand hielt er jeweils in Grenzen, sogar zwei WM-Punkte heimste er ein. Für den 30-Jährigen war es das erste MotoGP-Event für Honda. Zuvor hatte er lediglich 2021 im Petronas-Team den suspendierten Maverick Viñales an zwei Rennwochenenden vertreten.

Bei seinem zweiten Einsatz auf der RC213V will der Superbike-Werkspilot Fortschritte erzielen. «Es ist wieder eine große Ehre, dass HRC mir diese Chance gibt, und genau wie in Katar möchte ich das Beste daraus machen», meinte Jake Dixon. «Nach dem letzten GP war ich total begeistert, und es wird wichtig sein, ruhig zu bleiben und Portugal auf ähnliche Weise anzugehen. Mittlerweile habe ich ein etwas besseres Verständnis für die Honda RC213V, sodass wir direkt dort anknüpfen können, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Portimão ist eine Strecke, die ich gut kenne, aber auf diesem Motorrad muss ich mich natürlich darauf konzentrieren, alle meine Markierungen und Linien anzupassen. Unser Ziel ist dasselbe: So nah wie möglich an die anderen Honda-Fahrer heranzukommen und mit jeder Session schneller zu werden.»

Neben dem Spaßfaktor dürfte Dixon interessiert daran sein, die Eigenarten der Michelin herauszufinden. Gewisse Rückschlüsse wird der Familienvater für die Superbike-WM 2027 ziehen können, wenn der französische Hersteller den bisherigen Einheitsreifenlieferanten Pirelli ablöst.

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Dass Dixon beim MotoGP-Finale in Valencia zu einem dritten Einsatz kommt, ist unwahrscheinlich. Denn Mir möchte das Kapitel mit Honda gut zu Ende bringen. Fast noch wichtiger für den Spanier ist der Valencia-Test, der am 1. Dezember über die Bühne gehen wird. An diesem Termin wird Joan Mir das erste Mal die Gelegenheit haben, die Gresini-Ducati mit 850 ccm zu fahren.