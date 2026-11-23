Nachdem Jake Dixon bereits beim Katar-GP für den verletzten Joan Mir eingesprungen war, wurde der Engländer von der Honda Racing Corporation auch am vergangenen Wochenende in Portimão als Ersatz aufgeboten. Allzu gute Erinnerungen an die portugiesische Rennstrecke hatte Dixon nicht: In sechs Moto2-Rennen sah er nur 2023 als Sechster das karierte Tuch. Und als die Superbike-WM in diesem Jahr in Portimão den Europaauftakt zelebrierte, fehlte der 30-Jährige aufgrund seiner Handverletzung, die er sich vor Saisonbeginn beim Phillip-Island-Test zugezogen hatte.

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Mit der Erfahrung vom Wüsten-Event reiste Dixon mit einer etwas besseren Vorstellung davon, was ihn erwartet, zu seinem zweiten Einsatz – und überraschte am Freitag mit einer schnelleren Rundenzeit als Stammfahrer Luca Marini! Als 16. büßte der Honda-Pilot jedoch eine volle Sekunde auf die Tagesbestzeit von Álex Márquez (Ducati) ein.

«Einen großen Teil des Verdienstes muss ich dem HRC-Team zuschreiben – sie haben mir genau die Informationen gegeben, die ich brauchte, um schneller zu fahren, und nichts anderes», erklärte Dixon. «Alberto Puig ist ebenfalls ein unglaublicher Teammanager; seine Arbeitsweise macht wirklich den Unterschied aus, und man merkt, dass er die Rennfahrer tiefgreifend versteht. Portimão ist eine ganz andere Strecke als Katar, und ich habe ein paar Runden gebraucht, um mich anzupassen, aber am Ende habe ich mich ziemlich gut gefühlt, und ich denke, die Rundenzeit zeigt das auch. Auf dieser Strecke kommt es vor allem auf den Fluss an – wenn man sich gut fühlt, fährt man gut, und die Rundenzeit kommt von selbst.»

Doch das restliche Wochenende fuhr Dixon gegen eine Wand und schaffte es weder im Qualifying noch im Sprint und Rennen unter die besten 15. Erschwerend hinzukamen gemischte Verhältnisse am Samstag.

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«Die Bedingungen änderten sich heute fast mit jeder Runde, und da ich die Reifen nicht so gut kannte wie alle anderen, wurde es an manchen Stellen ziemlich aufregend. Eine Runde auf Regenreifen in Q1, dann bin ich auf Slicks gewechselt, aber dann kam die rote Flagge, und ich glaube, wir hätten mit ein paar weiteren Runden und einem besseren Verständnis noch etwas mehr herausholen können. Auch heute habe ich wieder viel gelernt», betonte der Vater einer kleinen Tochter. «Ich hatte mir [am Sonntag] viel mehr erhofft, als ich letztendlich gezeigt habe – ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Es gibt noch viel zu lernen und zu verstehen, aber das ist nun mal die Realität, wenn man nur zwei Rennwochenenden auf einem solchen Motorrad hinter sich hat. Ein paar harte Zweikämpfe während des Rennens, von denen mich einige von der Strecke gedrängt haben, bedeuteten, dass ich wieder viel dazugelernt habe. Die wechselnden Bedingungen an diesem Wochenende haben uns zu Beginn geholfen, haben den heutigen Tag aber sicherlich komplizierter gemacht. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als einen Tag lang ohne jeglichen Druck und mit mehr Zeit auf dem Motorrad testen zu können.»