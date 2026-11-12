Honda-Fahrer Jake Dixon gibt zu: «Dachte, das könnte das letzte Mal sein»

Ein MotoGP-Bike ist unvergleichlich – wegen der Leistung von 300 PS, der ausgefeilten Aerodynamik, dem höhenverstellbaren Fahrwerk, den Bremsen. In einem Satz: Kein anderes Motorrad ist so effizient und schnell. Um es am Limit bewegen zu können, brauchen selbst Weltklasserennfahrer einige Übung und Zeit.

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Jake Dixon, Werksfahrer der Honda Racing Corporation in der Superbike-WM, wurde auf dem Lusail Circuit in Katar am vergangenen Wochenende vom japanischen Hersteller als Ersatz für den kranken Joan Mir aufgeboten. Der Engländer wurde ins kalte Wasser geschmissen und saß nie zuvor auf diesem Motorrad . Trotzdem konnte er im Qualifying Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) hinter sich lassen und fuhr in beiden Rennen teilweise auf Augenhöhe mit Gegnern. Fahrfehler und die Unerfahrenheit mit den Michelin-Reifen sorgten dafür, dass er die Zielflagge jeweils als Letzter sah.

«Ich habe bewiesen, dass ich eine gute Rundenzeit hinbekomme», fasste Dixon zusammen. «Wie viel lag ich hinter der Pole-Zeit – 1,6 sec. Und sie haben am Ende den Rekord geknackt. Auf den alten Rekord verlor ich zirka 1,1 sec. Mit all diesen kleinen Dingen bin ich zufrieden, aber der Rennfahrer in mir will mehr.»

Cal Crutchlow munterte Jage Dixon auf

Dixon hatte in Katar Landsmann Cal Crutchlow an seiner Seite, der ihn mit Tipps unterstützte, kritisierte, aber auch lobte. «So sehr mich Cal auf die Schippe nimmt, und so sehr er auch alle anderen auf die Schippe nimmt, sagt er doch viel Wahres, wenn er redet», bemerkte der MotoGP-Rookie. «Er meinte zu mir: ‚Von all diesen Fahrern hier: Wenn einer von ihnen in der Superbike-WM auf dein Motorrad steigen würde, gelänge ihm nicht das, was du dieses Wochenende geschafft hast.’ Er wollte mir damit sagen, dass ich das berücksichtigen muss. Und er weiß es, denn er ist dieses Bike dieses Jahr schon selbst gefahren.»

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Ich habe vor allen mir selbst bewiesen, dass ich vorne mitfahren könnte. jake dixon über die motogp

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Über das gesamte Wochenende drehte Dixon 74 Runden, das entspricht einem Testtag. Deshalb sagte er: «Ich konnte mir nicht vorstellen, es noch besser zu machen. Als ich im Grand Prix die Einführungsrunde gefahren bin, habe ich mir gedacht, das könnte mein letztes Mal sein – also werde ich den Moment genießen. Ich habe vor allen mir selbst bewiesen, dass ich vorne mitfahren könnte, wenn ich hier Zeit bekäme. Das spüre ich. Ich weiß, es ist leicht, das so zu sagen, aber ich glaube das im tiefsten Inneren. Zu 100 Prozent, denn ich habe ganz unten angefangen und bin letztendlich ganz oben angekommen. Was für ein fantastisches Wochenende, es ist viel zu schnell vergangen.»

Jake Dixon zum dritten Mal in der MotoGP

Es war erst das dritte Mal in seinem Leben, dass der siebenfache Moto2-GP-Sieger ein Wochenende in der MotoGP bestritt. 2021 war Dixon bei den Veranstaltungen in Silverstone und Aragon in der damaligen Yamaha-Satelliten-Truppe Petronas SRT für den verletzten Franco Morbidelli eingesprungen. «Daran kann ich mich kaum noch erinnern», gab Jake zu, der entsprechend keine Vergleiche zwischen der Yamaha und der Honda ziehen kann. «Ich bin erfahrener, reifer und älter. Wenn ich zum Grand Prix komme, habe ich erst jetzt das Gefühl, dass ich langsam meinen Höhepunkt erreiche. Wenn man so spät mit dem Straßenrennsport anfängt, etwa mit 14, kommt der Höhepunkt natürlich viel später. Im Gegensatz zu denen, die schon mit vier Jahren anfangen und ihn schneller erreichen. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst richtig in Fahrt komme, ich fahre wirklich gut.»

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