Abo

  Superbike-WM

  Superbike WM

  News

Jake Dixon nach Portimão-Reinfall: «Jede Runde mit der Honda war wichtig»

Der Superbike-Test in Portimão war wettertechnisch ein Reinfall. Für Rookie Jake Dixon war aber jede Runde mit der Honda CBR1000RR-R ein Gewinn.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Jake Dixon (Honda) fuhr 30 Runden im Regen
Jake Dixon (Honda) fuhr 30 Runden im Regen
Foto: Honda
Jake Dixon (Honda) fuhr 30 Runden im Regen
© Honda

Honda kam mit einem Großaufgebot zum zweitägigen Superbike-Test in Portimão. Zwar fehlte der verletzte Somkiat Chantra – der Thailänder zog sich bei einem Trainingsturz mit einer Serien-CBR Brüche an beiden Armen zu –, doch Einsatzfahrer Jake Dixon wurde von den Testfahrern Tetsuta Nagashima, Ryan Vickers und Jonathan Rea unterstützt – letzterer stand dem Engländer aber nur beratend zur Seite.

Bei Wind und Regen auf der iberischen Halbinsel war am Mittwoch lediglich der Japaner auf der Piste, am Donnerstag spulte Dixon mit zwei Motorrädern auf nasser Strecke einige Runden ab. Nach insgesamt 30 Runden ließ sich der Engländer eine schnellste Zeit von 2:00,111 min notieren.

Es ist klar: Dieser Test brachte keinem Teilnehmer großen Nutzen. Zumindest konnte der Moto2-Umsteiger an einer Regenabstimmung für seine Fireblade arbeiten.

«Natürlich würden wir alle trockene Bedingungen bevorzugen, aber auch unter diesen Umständen konnten wir nützliche Dinge lernen. Wir haben aber versucht, die Zeit auf der Strecke optimal zu nutzen», erklärte Dixon. «Den ganzen Tag im Nassen zu fahren, ist nicht einfach, besonders für mich als Rookie in der Superbike-Klasse und auf einem komplett neuen Motorrad. Jede Runde war aber wichtig, um dazuzulernen. Wir haben uns hauptsächlich auf die Fahrwerksabstimmung, meine Sitzposition und die Elektronik konzentriert.»

Der 30-Jährige aus Dover fuhr zwischen 2016 und 2018 in der britischen Superbike-Serie für Kawasaki. Die ausgefeilte Elektronik der Weltmeisterschaft ist für ihn jedoch gänzlich neu. «Ich habe eng mit dem Team zusammengearbeitet, um das Motorrad Schritt für Schritt besser zu verstehen. Da ich aus der Moto2 komme, ist das Fahrgefühl und die Art, wie man das Motorrad fährt, ganz anders», betonte Dixon. «Deshalb weiß ich, dass ich noch viele Runden brauche, um Selbstvertrauen zu gewinnen, besonders beim Bremsen und in Kurven. Jetzt reisen wir nach Australien, wohl wissend, dass wir uns noch verbessern können, aber mit einer klaren Richtung und der Motivation, uns weiterzuentwickeln.»

Zeiten Portimao-Test, Tag 1

Pos.

Fahrer (Nation/Motorrad)

Serie

Zeit

Diff

1.

Garrett Gerloff (USA/Kawasaki)

SBK-WM

1:46,262 min

2.

Alberto Surra (I/Ducati)

SBK-WM

1:47,246

+ 0,984 sec

3.

Philipp Öttl (D/Ducati)

SSP-WM

1:48,735

+ 2,473

4.

Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)

SBK-WM

1:50,317

+ 4,055

5.

Ryan Vickers (GB/Honda)

SBK-WM

1:52,514

+ 6,252

6.

Luke Stapleford (GB/Ducati)

BSB-SSP

1:53,565

+ 7,303

7.

Cameron Beaubier (USA/Ducati)

SBK-US

1:55,493

+ 9,231

8.

Xavi Fores (E/Bimota)

SBK-WM

1:55,547

+ 9,285

9.

ERC Endurance (BMW)

EWC

1:55,960

+ 9,698

10.

Tetsuta Nagashima (J/Honda)

SBK-WM

1:56,954

+ 10,692

11.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

SBK-WM

1:57,042

+ 10,78

12.

Paul Jordan (GB/Ducati)

BSB-SSP

1:58,028

+ 11,766

13.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

BSB-SBK

14.

Sam Lowes (GB/Ducati)

SBK-WM

Zeiten Portimao-Test, Tag 2

Pos.

Fahrer (Nation/Motorrad)

Serie

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I/Ducati)

SBK-WM

1:59,144 min

2.

Iker Lecuona (E/Ducati)

SBK-WM

1:59,183

+ 0,039 sec

3.

Jake Dixon (GB/Honda)

SBK-WM

2:00,111

+ 0,967

4.

Alberto Surra (I/Ducati)

SBK-WM

2:00,757

+ 1,613

5.

ERC Endurance (BMW)

EWC

2:00,867

+ 1,723

6.

Cameron Beaubier (USA/Ducati)

SBK-US

2:01,250

+ 2,106

7.

Lorenzo Baldassarri (I/Ducati)

SBK-WM

2:01,610

+ 2,466

8.

Xavi Fores (E/Bimota)

SBK-WM

2:01,807

+ 2,663

9.

Tommy Bridewell (GB/Ducati)

BSB-SBK

2:03,207

+ 4,063

10.

Tetsuta Nagashima (J/Honda)

SBK-WM

2:03,305

+ 4,161

11.

Yari Montella (I/Ducati)

SBK-WM

2:04,442

+ 5,298

12.

Luke Stapleford (GB/Ducati)

BSB-SSP

2:08,051

+ 8,907

13.

Philipp Öttl (D/Ducati)

SSP-WM

2:08,736

+ 9,592

14.

Ryan Vickers (GB/Honda)

SBK-WM

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

