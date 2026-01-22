Jerez-Test (Donnerstag): Ducati knapp vor Bimota, BMW-Duo mit Rückstand!

Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439 Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480 Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505 Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648 Axel Bassani (I), Bimota, +0,738 Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014 Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016 Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111 Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114 Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116 Jake Dixon (GB), Honda, 1,119 Yari Montella (I), Ducati, +1,144 Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144 Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429 Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492 Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886 Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918 Xavi Fores (E), Bimota, +2,145 Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441 Alberto Surra (I), Ducati, +2,484 Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199