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Jerez-Test: Sam Lowes vorn, Honda zeigt neue Fireblade im Tarnkleid

Ducati-Pilot Sam Lowes setzte am ersten Nachsaison-Testtag die Bestzeit. Honda rückte mit neuer Aerodynamik aus. In Jerez standen Michelin-Reifen, Carbon-Bremsen und Technik für 2027 im Mittelpunkt.

Superbike WM

Jonathan Rea auf der neuen Honda Fireblade für die Superbike-WM 2027
Jonathan Rea auf der neuen Honda Fireblade für die Superbike-WM 2027
Foto: WorldSBK
Jonathan Rea auf der neuen Honda Fireblade für die Superbike-WM 2027
© WorldSBK

Im Artikel erwähnt

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Die Vorbereitung auf die Superbike-WM 2027 hat begonnen. Beim ersten Test nach dem Saisonfinale in Jerez waren BMW, Honda und Ducati am Donnerstag mit Fahrern vertreten. Hinzu kamen einige Supersport-Teams. Bei Sonnenschein und sommerlichen 25 Grad nutzten die Mannschaften den von Honda organisierten Test intensiv.

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Am späten Nachmittag übernahm Sam Lowes mit einer Runde in 1:38,790 min die Spitze. Der Marc-VDS-Ducati-Pilot unterbot damit die bisherige Bestzeit von Miguel Oliveira um 0,527 Sekunden. Der BMW-Werkspilot hatte den Kurs in 1:39,317 min umrundet.

Zeiten deutlich langsamer als mit Pirelli-Reifen

Die Zeiten lagen noch deutlich über dem zuletzt mit Pirelli erreichten Niveau. Zum Vergleich: Nicolo Bulegas Pole-Rekord steht bei 1:36,629 min, seine schnellste Rennrunde bei 1:37,196 min.

Im Artikel erwähnt

Bei der Arbeit mit den neuen Michelin-Reifen, anderen Bremsen und weiterentwickelten Motorrädern sind diese Abstände allerdings mit Vorsicht einzuordnen. Zunächst ging es darum, Erfahrungen zu sammeln und eine technische Basis für die kommende Saison zu schaffen.

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Honda zog das Interesse auf sich

Besonders viel Aufmerksamkeit galt Honda. Neben den Stammfahrern Jake Dixon und Somkiat Chantra war auch Edeltester Jonathan Rea im Einsatz. Der sechsmalige Weltmeister fuhr die bislang nicht öffentlich vorgestellte 2027er-Fireblade mit einer Camouflage-Lackierung.

Trotz der Tarnung waren neue Aeroelemente an der Front und an den Seiten erkennbar. Auffällig: Honda nutzt nun wie Ducati Luftkanäle an der seitlichen Verkleidung nach MotoGP-Vorbild. Auch die Flügel an der Front wurden überarbeitet. Der erste Auftritt gibt damit einen Eindruck davon, wie intensiv HRC am nächsten Entwicklungsschritt arbeitet.

Für Honda kommt zur Umstellung auf Michelin ein weiterer grundlegender Wechsel hinzu. Die neuen Brembo-Carbon-Bremsen, die ab 2027 als Einheitsbremsen eingesetzt werden, kamen ebenfalls zum Einsatz. Während die Konkurrenz bereits mit Brembo arbeitete, verwendete Honda 2026 als einziger Hersteller Nissin-Bremsen. Dixon, Chantra und die Techniker müssen sich deshalb auch auf einen neuen Bremsenausrüster einstellen.

BMW mit Oliveira und van der Mark

BMW setzte neben Oliveira auf Testpilot Michael van der Mark. Neuzugang Brad Binder fehlt noch: Der Südafrikaner muss zunächst die MotoGP-Saison 2026 abschließen, bevor er sich seiner neuen Aufgabe widmen kann. An diesem Wochenende bestreitet Binder für KTM den Australien-Grand-Prix auf Phillip Island.

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Im Mittelpunkt der BMW-Arbeit stand unter anderem das Chassis für 2027. Es soll den Fahrern mehr Rückmeldung vermitteln und ihnen damit erleichtern, das volle Potenzial der M1000RR auszuschöpfen. Die Entwicklungsrichtung erinnert an das bis Ende 2024 eingesetzte Super-Concessions-Chassis mit reduzierter Steifigkeit. Mehr Gefühl in Schräglage gilt als wichtiger Ansatz, um den Fahrern größeres Vertrauen zu geben.

Lowes erstmals mit den neuen Michelin-Reifen unterwegs

Lowes probierte die Michelin-Reifen erstmals aus. Der Brite, der beim Saisonfinale in Jerez stark aufgetreten war, konnte damit seine zuvor auf Gesprächen und Rückmeldungen anderer Fahrer beruhenden Erwartungen mit eigenen Eindrücken abgleichen. Mit der bislang schnellsten Runde setzte er zugleich ein erstes Ausrufezeichen.

Auch in der Supersport-Klasse gab es ein interessantes Debüt: Jeremy Alcoba fuhr erstmals die Yamaha R9 aus dem Weltmeisterteam von Albert Arenas. Der bisherige Kawasaki-Pilot beginnt damit unmittelbar nach seinem starken Saisonendspurt die Vorbereitung auf seine neue Aufgabe. Auch Aldi Mahendra testete in Jerez. Michelin übernimmt auch in der Supersport-WM die Rolle des Lieferanten für Einheitsreifen.

Am Freitag folgt ein weiterer Testtag. Die Wetteraussichten versprechen erneut gute Bedingungen. Weitere Testgelegenheiten sind für Ende November und Anfang Dezember in Jerez und Valencia geplant.

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Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Donnerstag (22. Oktober):

  1. Sam Lowes (GB), Ducati, 1:38,790 min

  2. Miguel Oliveira (P), BMW, +0,527 sec

  3. Jonathan Rea (GB), Honda, +0,927

  4. Somkiat Chantra (THA), Honda, +1,330

  5. Jake Dixon (GB), Honda, +1,350

  6. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,790

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