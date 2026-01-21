Jerez-Test (Mittwoch): BMW mit Bestzeit – Öttl zurück auf dem Superbike!

Die Bedingungen beim mit Spannung erwarteten Auftakttest der Superbike-WM 2026 in Jerez waren alles andere als ideal. Nieselregen und später kräftige Schauer verhinderten durchgehend trockene Verhältnisse. Während im Trockenen Rundenzeiten deutlich unter 1:40 Minuten üblich sind (Polerekord: 1:36,629 Minuten; beste Rennrunde: 1:37,659 Minuten), reichte am Mittwoch eine Zeit im Bereich von 1:52 Minuten für die Spitze.

Werbung

Werbung

BMW-Neuzugang Danilo Petrucci gab am Mittwoch klar den Ton an. Der Italiener umrundete den Grand-Prix-Kurs in 1:52,976 Minuten und sicherte sich damit die Bestzeit. Seine schnellste Runde fuhr «Petrux» zur Mittagszeit, als die Bedingungen am günstigsten waren. Am Nachmittag sorgte Petrucci nach einem Sturz in Kurve 13 für eine Unterbrechung mit roten Flaggen, blieb dabei aber unverletzt.

Yari Montella am Mittwoch schnellster Ducati-Pilot

Ducati-Pilot Yari Montella belegte Rang zwei. Mit seiner Barni-Ducati fehlten ihm 1,218 Sekunden auf Petrucci, womit er sich zwischen das BMW-Werksduo schob. Auch Montella kam im Laufe des Tages zu Sturz, ebenfalls ohne Verletzungen.

Yari Montella lag zwischen den beiden Werks-BMWs Foto: Gold & Goose Yari Montella lag zwischen den beiden Werks-BMWs © Gold & Goose

Werbung

Werbung

Miguel Oliveira zeigte einen soliden Auftritt und beendete den Mittwoch auf Platz drei. Der Portugiese lag nur knapp hinter Montella zurück. Für Oliveira war es die erste echte Gelegenheit, die Pirelli-Regenreifen zu erproben und das BMW-Superbike unter nassen Bedingungen kennenzulernen.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Beste Yamaha wurde Supersport-Weltmeister Stefano Manzi auf Rang vier. Er verlor im Regen rund zwei Sekunden auf die Spitze und war damit etwa eine Sekunde schneller als Markenkollege Andrea Locatelli. Remy Gardner verzichtete komplett auf Fahrten im Nassen, während Neuzugang Xavi Vierge rund fünf Sekunden Rückstand aufwies.

Philipp Öttl unterstützte Ducati bei der Entwicklung der Panigale V4R

Alvaro Bautista näherte sich vorsichtig seinem neuen Arbeitsgerät. Der Ex-Weltmeister lag 3,794 Sekunden hinter der Bestzeit und fand sich im Mittelfeld wieder. Sein früherer Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega verzichtete vollständig auf Einsätze im Regen.

Wichtige Testarbeit für Ducati: Philipp Öttl auf der Panigale V4R für 2026 Foto: Gold & Goose Wichtige Testarbeit für Ducati: Philipp Öttl auf der Panigale V4R für 2026 © Gold & Goose

Werbung

Werbung

Stattdessen schickte das Aruba-Team Philipp Öttl mit dem Testbike auf die Strecke, um wichtige Daten zu sammeln. Auch Neuzugang Iker Lecuona absolvierte einige Runden.

Bei Bimota stemmte Testpilot Xavi Fores den Großteil der Arbeit. Alex Lowes ließ den Testtag aus, während Axel Bassani die Zeit nutzte, um sich mit seinem neuen Crewchief einzuspielen. Uri Pallares kehrte nach zwei Jahren an der Seite von Jonathan Rea bei Yamaha zu Provec zurück und löste Marcel Duinker als Crewchief ab.

Philipp Öttl pilotierte die Aruba-Testmaschine Foto: Gold & Goose Philipp Öttl pilotierte die Aruba-Testmaschine © Gold & Goose

Honda hatte am Dienstag mit dem Testeinsatz von Jonathan Rea für Aufmerksamkeit gesorgt, schaltete am Mittwoch jedoch einen Gang zurück: Rookie Jake Dixon sammelte im Regen erste Eindrücke auf der Fireblade und wurde dabei von HRC-Testpilot Tetsuta Nagashima unterstützt.

Werbung

Werbung

Supersport-WM: Kawasaki vorn, Lennox Lehmann stark!

Neben den Piloten der Superbike-WM nahmen auch mehrere Teams aus der Supersport-WM an den Testfahrten teil. Die mit Abstand schnellste Runde fuhr Jeremy Alcoba auf Kawasaki: Mit einer Zeit von 1:57,205 Minuten setzte er sich nicht nur an die Spitze der Zeitenliste, sondern ließ dabei sogar einige Superbike-Piloten hinter sich.

Lennox Lehmann nutzte die Gelegenheit, um gemeinsam mit den WM-Fahrern zu trainieren und sich an seine neue Yamaha R9 zu gewöhnen. Der Deutsche erzielte eine Bestzeit von 1:59,575 Minuten und war damit rund vier Zehntelsekunden schneller als Dominique Aegerter auf Kawasaki.

Philipp Öttl absolvierte lediglich acht Runden mit der Supersport-Ducati. Seine Zeit von 2:04,770 Minuten deutete darauf hin, dass der Einsatz primär einem Funktionscheck diente und weniger als aussagekräftiger Test zu werten war.

Werbung

Werbung

Am Donnerstag steht den Piloten von 10 bis 18 Uhr ein weiterer Testtag bevor – sofern das Wetter mitspielt. Die Prognosen sind allerdings erneut wenig vielversprechend.

Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Mittwoch (21. Januar):