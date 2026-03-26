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Jonathan Rea (Honda): In Portimão mehr als ein Ersatz für Jake Dixon

Das ging schnell: Nur fünf Monate nach seinem Abschied als permanenter Superbike-Pilot gibt Jonathan Rea sein Renncomeback. Der Edeltester der Honda Racing Corporation ist in Portimão eine Bank.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Jonathan Rea ist zurück in der Superbike-WM
Jonathan Rea ist zurück in der Superbike-WM
Foto: Honda
Jonathan Rea ist zurück in der Superbike-WM
© Honda

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Rückblick: Am 25. August 2025 verkündete Jonathan Rea seinen Superbike-Rücktritt zum Saisonende und bestritt am 19. Oktober in Jerez sein letztes Rennen als Einsatzfahrer. Nicht einmal vier Wochen später unterschrieb der sechsfache Weltmeister als Testfahrer bei der Honda Racing Corporation. Dass Wildcard-Einsätze im Rahmen dieser Aufgabe wahrscheinlich sein würden, war absehbar.

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Nachdem Rea seine Knieverletzung auskuriert hatte (die Folge seines Sturzes im Superpole-Race in Jerez), absolvierte der 38-Jährige im Januar seinen ersten Test mit Honda. Weitere zwei Monate später steht der 119-fache Superbike-Sieger in Portimão als Ersatz für den verletzten Stammfahrer Jake Dixon wieder in der Startaufstellung.

«Zunächst einmal wünsche ich Jake eine schnelle Genesung», sagte Rea. «Die Gelegenheit, wieder in der Superbike-WM zu fahren, hat sich früher ergeben, als ich erwartet hatte, aber so kann ich auch etwas Zeit auf dem Motorrad verbringen und weiter mit dem Team zusammenarbeiten.»

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Angesichts der verregneten Wintertests sind die Erfahrungen von Rea mit der CBR1000RR-R überschaubar. Hilfreich ist für den Nordiren, dass Portimão eine seiner besten Rennstrecken ist – 13 Siege und 25 Podestplätze fuhr er auf der Achterbahn im Süden Portugals ein.

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«Das Wetter in diesem Winter war ziemlich herausfordernd, daher ist es wichtig, nach Portugal kommen und fahren zu können, und wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen, um wertvolle Informationen zu sammeln», betonte Rea seine Aufgabe. «Es ist eine Strecke, die mir sehr gefällt, und ich freue mich darauf, mich mit der CBR weiterzuentwickeln und dabei so viel wie möglich zu lernen. Ich habe keine konkreten Erwartungen oder Ziele, sondern möchte einfach das Wochenende genießen, gut mit dem Team und der Crew zusammenarbeiten und das Motorrad so gut wie möglich weiterentwickeln. Ich halte es für ein sehr ehrgeiziges Projekt, das viel Arbeit erfordert, aber ich bin optimistisch.»

Übrigens: Reas erster Portimao-Sieg im zweiten Lauf 2014 ist gleichzeitig Hondas letzter Superbike-Sieg im Trockenen!

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