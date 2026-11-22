Zwischen 2015 und 2020 dominierte Jonathan Rea die Superbike-WM mit sechs Weltmeisterschaften in Folge. Nicht nur die Anzahl von Titeln ist ein Rekord. Während dieser Zeit legte der mittlerweile 39-Jährige weitere Messlatten auf: 119 Siege, 264 Podestplätze oder 104 schnellste Runden sind Meilensteine, die lange unerreicht bleiben werden.

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In den Folgejahren wurden die Erfolge aber weniger und mit dem Wechsel von Kawasaki zu Yamaha 2024 tat sich Rea keinen Gefallen. Nur einen Podestplatz fuhr der Nordire mit der R1 ein, stürzte aber häufig und zog sich mehrere Verletzungen zu. Am 25. August 2025 erklärte Rea seinen Rücktritt.

Mit einem Engagement als Testfahrer der Honda Racing Corporation behielt Rea einen Fuß in der Tür. Rückblickend war es die beste Entscheidung. «Das war der beste Übergang, den ich mir für meine Karriere hätte vorstellen können», betonte der 39-Jährige im BBC-Podcast. «Das letzte Jahr – eigentlich sogar die letzten Jahre – waren wirklich hart für mich. Ich wusste einfach, dass ich so nicht weiter Motorradrennen fahren wollte. Ich war gegenüber diesem Gefühl irgendwie abgestumpft, was nicht so gewesen wäre, wenn ich nicht zuvor diese unglaublichen Höhenflüge erlebt hätte. Aber plötzlich rauszugehen und ein wirklich gutes Rennen auf Platz sechs oder sieben zu fahren – das war schwer zu verkraften. Und so wusste ich, dass ich keine Rennen mehr fahren wollte.»

Als Testfahrer ist Rea beschäftigter, als er es sich zu Beginn vorgestellt hatte. «Ich ging davon aus, dass ein paar ausgewählte Tests über das Jahr verteilt sein würden. Tatsächlich ist daraus so etwas wie ein Vollzeitjob geworden, aber es macht mir wirklich Spaß. Es gibt mir die Möglichkeit, weiterhin fantastische Motorräder auf der ganzen Welt zu fahren, aber ohne den Druck», sagte der Nordire. «Wobei ich zu Saisonbeginn für den verletzten Jake Dixon eingesprungen war. Ich war wahrscheinlich selbst auch noch zu sehr verletzt, da ich mich gerade von einer Knieoperation erholte. Und dann war da natürlich das Acht-Stunden-Rennen von Suzuka mitten in der Saison. Das war mein Ziel– zu versuchen, für HRC zu gewinnen. Ich würde zwar nicht sagen, dass ich mich komplett zurückgezogen habe, aber ich habe mich definitiv vom Vollzeit-Rennsport zurückgezogen und genieße das Leben nun in einem weniger stressigen Tempo.»

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Gerade das legendäre Rennen in Suzuka spielte bei den Überlegungen von Rea eine große Rolle. «Es war ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung, denn ich wusste, ich würde nach Suzuka gehen und Teil des HRC-Teams sein, das dieses Rennen, in den letzten vier Jahren gewonnen hat. Also lastete ein großer Druck auf uns, das zu schaffen, aber ich würde die Chance bekommen, zu versuchen, wirklich ganz oben auf dem Podium zu stehen. Motorradrennen sind heutzutage so hart und so umkämpft, mit vielen hervorragenden Herstellern, aber einem, der wirklich, wirklich dominiert. Man kann sich zwar wünschen, dass jedes Wochenende alles perfekt läuft, und man kommt vielleicht nah ran, aber wenn man nicht auf dem richtigen Pferd sitzt und alles richtig macht, wird es unglaublich schwer. Aber in Suzuka in Japan ist dieses Pferd Honda HRC. Und ich konnte mir ein paar gute Teamkollegen sichern. Das ist eine riesige Sache für Honda, ein gewaltiges Ereignis.»