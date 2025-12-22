Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Jonathan Rea nennt das größte unterschätzte Superbike-Talent

Rea blickt zurück auf seine Karriere und nennt Joan Lascorz als den Fahrer, der seiner Meinung nach am stärksten unterschätzt wurde – ein Talent, dessen volles Potenzial nie sichtbar war.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Assen 2008: Jonathan Rea, Andrew Pitt und Joan Lascorz
Assen 2008: Jonathan Rea, Andrew Pitt und Joan Lascorz
Foto: Gold & Goose
Assen 2008: Jonathan Rea, Andrew Pitt und Joan Lascorz
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit dem Saisonfinale 2025 in Jerez ging die glanzvolle Karriere des Superbike-Rekordweltmeisters Jonathan Rea zu Ende. Von 2009 bis 2025 prägte er die Geschichte der Superbike-WM, stellte zahlreiche Rekorde auf und führt die wichtigsten Statistiken bis heute souverän an. Rückblickend lässt sich sagen: Reas Karriere war außergewöhnlich erfolgreich – ein Privileg, das nicht allen großen Talenten zuteilwird.

Werbung

Werbung

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com sprach Rea exklusiv über Fahrer, die weniger Glück hatten, und verriet, wer seiner Meinung nach am stärksten unterschätzt wurde: «Eine gute Frage. Es gibt so viele Talente im Fahrerlager. Die meisten bekommen nicht die Chance, ein Werks-Motorrad zu pilotieren. Aber Joan Lascorz war ein riesiges Talent», erklärte der Nordire.

Crewchief Pere Riba mit Joan Lascorz
Crewchief Pere Riba mit Joan Lascorz
Foto: Gold & Goose
Crewchief Pere Riba mit Joan Lascorz
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Wege von Rea und Lascorz kreuzten sich bereits 2008. Damals debütierte Rea mit Ten Kate in der Supersport-WM und traf auf Lascorz: «Er fuhr für das Motocard/Provec-Team in der Supersport-Klasse, und ich war auf der offiziellen TenKate-Honda. Mein Bike war viel besser als seins, viel besser – und er hat mich dennoch geschlagen. Er hat damals das Rennen in Valencia gewonnen. Er war richtig schnell. Zudem hat er den Übergang zum Superbike sehr gut gemeistert.»

Werbung

Werbung

Mein Bike war viel besser als seins, viel besser – und er hat mich dennoch geschlagen.

Jonathan Rea

Lascorz wurde 2010 WM-Dritter in der Supersport-WM und stieg anschließend mit Kawasaki in die Superbike-WM auf. Betreut wurde er von Crewchief Pere Riba, der später mit Rea sechs WM-Titel in Folge feiern sollte.

Bereits in seiner Debütsaison erzielte Lascorz zwei Top-5-Ergebnisse. Sein Start in die zweite Superbike-Saison war vielversprechend, doch ein Test in Imola im April sollte das Leben des damals 27-Jährigen nachhaltig verändern. Lascorz krachte mit etwa 200 km/h in eine Mauer und ist seitdem gelähmt.

Superbike-WM 2011: Joan Lascorz (Kawasaki) traf auf Jonathan Rea (Honda)
Superbike-WM 2011: Joan Lascorz (Kawasaki) traf auf Jonathan Rea (Honda)
Foto: Gold & Goose
Superbike-WM 2011: Joan Lascorz (Kawasaki) traf auf Jonathan Rea (Honda)
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Dieser Schicksalsschlag beendete die Karriere des Spaniers. Die Ergebnisse, die er vor dem verhängnisvollen Imola-Test erreicht hatte, spiegeln nur bedingt sein Können wider, denn damals war die Kawasaki den anderen Superbikes unterlegen. «Am Anfang war die Kawasaki nicht das beste Bike, aber vor seiner Verletzung fing er an, richtig gut zu werden. Ich denke also, Joan war damals wahrscheinlich unterschätzt, aber wir konnten sein volles Potenzial auch wegen seiner Verletzung nicht sehen. Er war wohl einer der Fahrer, die das Potenzial hatten, Superbike-Weltmeister zu werden», so Rea.

Der sechsmalige Champion fand auch versöhnliche Worte für seinen Karriere-Rivalen Chaz Davies: «Chaz war ein harter Gegner, der gleichzeitig fair war. Die Rivalität bestand sowohl auf der Strecke als auch daneben. Ich mochte Chaz nicht besonders, als wir Rivalen waren. Er ist eine nette Person, ein großartiger Mensch, aber ich konnte mich nie für ihn freuen, wenn er ein gutes Ergebnis erzielte. Ja, es war eine schöne Rivalität. Es war eine echte Rivalität. Sie war nicht inszeniert», blickte Rea zurück.

Davies beendete seine Karriere bereits vor vier Jahren und unterstützt seitdem Ducati als Riding-Coach. Rea selbst hat sich nach dem Ende seiner Vollzeit-Karriere als Superbike-Pilot entschieden, einen Job bei Honda anzunehmen. Er agiert als Testpilot und wird 2026 einige Wildcards absolvieren.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Honda HRC

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien