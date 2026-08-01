Rekordweltmeister Jonathan Rea: Seine Superbike-Karriere in sechs Kapiteln

Seit seinem Aufstieg als Supersport-Vizeweltmeister in die Superbike-WM 2009 schrieb Jonathan Rea die Statistik um. Die wichtigsten Disziplinen werden vom 39-Jährigen dominiert: Sechs WM-Titel, 119 Siege und 264 Podestplätze hat der Familienvater in 479 Rennstarts erreicht – eine unglaubliche Bilanz, die für lange Zeit unerreicht bleiben wird.

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Die meisten Rekorde stellte Rea in seiner Zeit im Kawasaki-Werksteam auf, auch mit Honda gewann er Rennen. In zwei Jahren mit Yamaha holte er jedoch nur ein Top-3-Ergebnis und eine Pole-Position. Am 25. August 2025 erklärte Rea seinen Rücktritt als permanenter Superbike-Pilot. Am 11. November gab wiederum die Honda Racing Corporation die Verpflichtung des Rekordweltmeisters als Testfahrer bekannt. In dieser Funktion bestritt Rea Tests, Wildcards und sprang auch für verletzte Stammfahrer ein.

Zur Würdigung von Rea und seiner einzigartigen Karriere wurde von Superbike-Promoter Dorna eine sechsteilige Dokumentation mit vielen interessanten Einblicken geschaffen. Gegner, Teammitglieder, Weggefährten und auch seine Frau Tatia kommen darin zu Wort. Die Serie trägt den Namen ‹The Greates›.

«Ich bin wirklich stolz auf diese Dokumentation. Als Fan des Motorradrennsports habe ich es immer geliebt, mir die von Dorna produzierten Dokumentationen über Fahrer wie Lorenzo, Stoner und Márquez anzusehen. Sie haben mir ermöglicht, mehr über sie zu erfahren – sowohl als Fahrer als auch als Menschen – und daraus etwas mitzunehmen, das mir in meiner eigenen Karriere helfen konnte», sagte Rea im Rahmen der Präsentation. «Ich bin unglaublich dankbar für all die Arbeit, die in die Produktion geflossen ist. Ich habe mir bereits die ersten paar Folgen angesehen, daher weiß ich, wie die Geschichte endet, aber ich freue mich schon sehr darauf, zu sehen, wie die Fans sie erleben werden.»

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Die Karriere von Rea ist untrennbar mit der Superbike verbunden und bestand nicht nur aus Höhen, sondern auch aus Tiefen. Aus jedem Tal kämpfte sich der sechsmalige Weltmeister wieder heraus.

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«Die Superbike-WM hat mir alles bedeutet. Sie hat mir erlaubt, meinen Traum zu leben, und wenn es ein Wort gibt, das meine Karriere beschreibt, dann ist es wahrscheinlich Durchhaltevermögen. Es gab so viele Momente, in denen es schwierig war, aber ich habe immer einen Weg gefunden, weiterzukämpfen und die Herausforderungen zu meistern. Vor allem schätze ich mich unglaublich glücklich, diese Reise mit so vielen großartigen Menschen geteilt zu haben.»