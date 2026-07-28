Jonathan Rea (Honda) über Bautista: «Er holt nicht das Maximum heraus»

Als Álvaro Bautista von der MotoGP in die Superbike-WM 2019 wechselte, brachte der Spanier mit der damals neuen Ducati V4R Jonathan Rea an den Rand einer Niederlage. Nach einer seltsamen Serie von Fehlern und Stürzen von Bautista gewann der Kawasaki-Pilot am Saisonende jedoch seinen fünften und 2020 seinen sechsten und letzten WM-Titel. Auch in den Saisons 2022 und 2023 kämpften Rea und Bautista noch regelmäßig um Top-Platzierungen, jedoch mit dem Ducati-Piloten als Weltmeister.

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Die beiden Haudegen können die Fähigkeiten des jeweils anderen gut einschätzen. Rea, der mittlerweile als Testfahrer für die Honda Racing Corporation tätig ist, wundert sich über die aktuellen Probleme seines langjährigen Rivalen .

«Um ehrlich zu sein, holt er nicht das Maximum aus dem Paket heraus. Von außen betrachtet sieht es so aus, als hätte er Schwierigkeiten. Aber wenn man nicht in seiner Haut steckt oder zum Team gehört, versteht man nicht, was da vor sich geht. Es steht mir nicht wirklich zu, das zu kommentieren», zitiert Crash.net den Nordiren. «Er ist ein supertalentierter Kerl. Sein Potenzial ist größer, das Potenzial des Motorrads ist größer. Also funktioniert das Gesamtpaket aus irgendeinem Grund nicht. Ich bin mir nicht sicher, warum.»

Bautista fährt in der Superbike-WM 2026 erstmalig für ein Kundenteam. Bei Barni Racing steht dem dreifachen Weltmeister (1x 125 ccm, 2x SBK) eine aktuelle V4R zur Verfügung, mit der er aber nur beim Saisonauftakt auf Phillip Island einen Podestplatz einfahren konnte. Nach acht von zwölf Meetings belegt der Spanier mit 107 Punkten den neunten Rang der Gesamtwertung und hat 384 Punkte Rückstand auf WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati).

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