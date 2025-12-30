Jonathan Rea über Zweifel und Erfolg: «Das Glas ist oft halb leer»

Am 21. Juni 2009 schrieb Jonathan Rea in Misano Geschichte. Beim Heimspiel von Ducati feierte der spätere Superbike-Rekordchampion seinen ersten Sieg in der WM – auf einer privat eingesetzten Honda CBR1000RR Fireblade. Mit diesem Erfolg in der Königsklasse der seriennahen Meisterschaft ließ Rea sein enormes Potenzial aufblitzen und räumte zugleich eigene Zweifel aus.

«Mein erster Superbike-WM-Sieg mit Honda 2009 in Misano war ein Schlüsselmoment», erklärte Rea im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com. «Ich wusste immer, dass ich schnell bin und Talent habe – aber ein Rennen zu gewinnen verändert alles. Plötzlich weißt du: Ich kann das wirklich. Es war mein erstes Jahr in der Superbike-WM.»

Misano 2009: Jonathan Rea besiegte die beiden Werks-Ducatis Foto: Gold & Goose Misano 2009: Jonathan Rea besiegte die beiden Werks-Ducatis © Gold & Goose

In der Superbike-WM 2009 kämpften Ben Spies (Yamaha) und Noriyuki Haga (Ducati) um den WM-Titel. Auch Michel Fabrizio (Ducati) und Max Biaggi (Aprilia) feierten Rennsiege. Direkt dahinter etablierte sich bereits die Honda von Jonathan Rea im Gesamtklassement. Dass der Nordire seine Rookiesaison am Ende als WM-Fünfter abschließen würde, kam für viele überraschend.

Möglich wurde das auch durch einen Wechsel der Federelemente. Unmittelbar vor dem Misano-Wochenende wechselte das Ten-Kate-Team von WP zu Öhlins. Vorausgegangen waren vielversprechende Tests. Unterstützt wurde Ten Kate damals von Adreani, die ihre Erfahrung mit Öhlins-Federelementen einbrachten.

Jonathan Rea gelang im Alter von 21 Jahren der erste Sieg Foto: Gold & Goose Jonathan Rea gelang im Alter von 21 Jahren der erste Sieg © Gold & Goose

«Es war ein wirklich besonderes Wochenende", blickt Rea auf seinen ersten Sieg in Misano zurück. "Vor allem weil Misano das Heimrennen von Ducati war. Fabrizio und Haga waren hier immer sehr stark. Es war ein absolut unbeschreibliches Gefühl, hier zu gewinnen.»

Der Sieg beseitigte bei Rea einige Zweifel. Es sollten 118 weitere Siege folgen. Rückblickend bezeichnet Rea diesen Sieg als schönsten Moment seiner Karriere.

