Kawasaki-Abstieg stimmt Jonathan Rea «ein bisschen traurig»

Jahrelang dominierte die ikonische Kawasaki ZX-10RR mit der Nummer 1 die Superbike-WM: Jonathan Rea feierte Siege und sechs WM-Titel in Serie und prägte damit in der seriennahen Meisterschaft eine komplette Ära. Doch mit seinem überraschenden Wechsel zu Yamaha im Winter 2023/2024 verlor das Kawasaki-Projekt sein großes Zugpferd.

Werbung

Werbung

Ein Jahr nach Reas Wechsel von Kawasaki zu Yamaha wechselte das einstige Kawasaki-Werksteam zur neuen Bimota KB998 Rimini, die vom Motor der ZX-10RR angetrieben wird. In der Superbike-WM 2025 gab es somit nur noch eine Kawasaki im Feld – Garrett Gerloff für Puccetti. Gerloff sollte die Saison als WM-15. beenden. Kawasaki war damit wenig überraschend das Schlusslicht der sechs beteiligten Werke. Vom einstigen Glanz «der Grünen» ist kaum mehr etwas übrig.

Ausbleibende Weiterentwicklungen an der ZX-10RR führten zum sportlichen Abstieg der Marke aus der Spitzenkonkurrenz. Für die Superbike-WM 2026 gibt es immerhin ein mildes Update. Die im Rahmen der EICMA vorgestellten Änderungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Aerodynamik des Motorrads.

Die Kawasaki mit der Nummer 1 prägte jahrelang die Superbike-WM Foto: Gold & Goose Die Kawasaki mit der Nummer 1 prägte jahrelang die Superbike-WM © Gold & Goose

Werbung

Werbung

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com bedauerte Rea, dass vom einstigen Glanz der Marke Kawasaki nicht mehr viel übrig ist: «Als ich mich entschied, zu Yamaha zu wechseln, war mir bereits bewusst, wie die Zukunft des Kawasaki-Projekts aussehen würde.»

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

«Und ja, es stimmt mich ein wenig traurig, dass die Marke Kawasaki im Superbike-Rennsport zunehmend an Bedeutung verliert. Aber der Sportmotorradmarkt befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, vor allem für die großen Massenproduzenten aus Japan, die eine harte Zeit erleben.»

Trotz der traurigen Entwicklung bleibt Kawasaki für den sechsmaligen Weltmeister emotional bedeutsam: «Kawasaki wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen behalten – dort arbeiten großartige Menschen, und ich habe unvergessliche Momente erlebt.»

In der Superbike-WM 2026 schließt sich für Jonathan Rea der Kreis: Der Nordire kehrt zu Honda zurück – jener Marke, mit der er 2009 in die Superbike-WM einstieg und bis zu seinem Wechsel zu Kawasaki in jeder Saison mindestens einen Rennsieg feiern konnte. Rea übernimmt die Rolle des Testfahrers und wird laut aktuellem Stand bei einigen Rennen als Wildcard-Starter antreten.

Werbung