Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Kawasaki-Abstieg stimmt Jonathan Rea «ein bisschen traurig»

Jonathan Rea feierte mit Kawasaki seine größten Erfolge. Der ehemalige Serien-Weltmeister bedauert im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, dass die Marke in der Superbike-WM nur noch eine Nebenrolle spielt.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Jonathan Rea gewann mit Kawasaki sechs WM-Titel
Jonathan Rea gewann mit Kawasaki sechs WM-Titel
Foto: WorldSBK
Jonathan Rea gewann mit Kawasaki sechs WM-Titel
© WorldSBK

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jahrelang dominierte die ikonische Kawasaki ZX-10RR mit der Nummer 1 die Superbike-WM: Jonathan Rea feierte Siege und sechs WM-Titel in Serie und prägte damit in der seriennahen Meisterschaft eine komplette Ära. Doch mit seinem überraschenden Wechsel zu Yamaha im Winter 2023/2024 verlor das Kawasaki-Projekt sein großes Zugpferd.

Werbung

Werbung

Ein Jahr nach Reas Wechsel von Kawasaki zu Yamaha wechselte das einstige Kawasaki-Werksteam zur neuen Bimota KB998 Rimini, die vom Motor der ZX-10RR angetrieben wird. In der Superbike-WM 2025 gab es somit nur noch eine Kawasaki im Feld – Garrett Gerloff für Puccetti. Gerloff sollte die Saison als WM-15. beenden. Kawasaki war damit wenig überraschend das Schlusslicht der sechs beteiligten Werke. Vom einstigen Glanz «der Grünen» ist kaum mehr etwas übrig.

Ausbleibende Weiterentwicklungen an der ZX-10RR führten zum sportlichen Abstieg der Marke aus der Spitzenkonkurrenz. Für die Superbike-WM 2026 gibt es immerhin ein mildes Update. Die im Rahmen der EICMA vorgestellten Änderungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die Aerodynamik des Motorrads.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die Kawasaki mit der Nummer 1 prägte jahrelang die Superbike-WM
Die Kawasaki mit der Nummer 1 prägte jahrelang die Superbike-WM
Foto: Gold & Goose
Die Kawasaki mit der Nummer 1 prägte jahrelang die Superbike-WM
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com bedauerte Rea, dass vom einstigen Glanz der Marke Kawasaki nicht mehr viel übrig ist: «Als ich mich entschied, zu Yamaha zu wechseln, war mir bereits bewusst, wie die Zukunft des Kawasaki-Projekts aussehen würde.»

«Und ja, es stimmt mich ein wenig traurig, dass die Marke Kawasaki im Superbike-Rennsport zunehmend an Bedeutung verliert. Aber der Sportmotorradmarkt befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, vor allem für die großen Massenproduzenten aus Japan, die eine harte Zeit erleben.»

Trotz der traurigen Entwicklung bleibt Kawasaki für den sechsmaligen Weltmeister emotional bedeutsam: «Kawasaki wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen behalten – dort arbeiten großartige Menschen, und ich habe unvergessliche Momente erlebt.»

In der Superbike-WM 2026 schließt sich für Jonathan Rea der Kreis: Der Nordire kehrt zu Honda zurück – jener Marke, mit der er 2009 in die Superbike-WM einstieg und bis zu seinem Wechsel zu Kawasaki in jeder Saison mindestens einen Rennsieg feiern konnte. Rea übernimmt die Rolle des Testfahrers und wird laut aktuellem Stand bei einigen Rennen als Wildcard-Starter antreten.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

pata Maxus Yamaha

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Honda HRC

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien