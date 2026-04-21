Kawasaki am Boden: Keine Punkte, keine Orientierung durch Garrett Gerloff

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Es ist klar, dass Kawasaki in der Superbike-WM nicht mehr um Siege kämpfen kann. Denn die Basis der ZX-10RR stammt von 2012 und damit ist die Kawasaki das älteste Motorrad im diesjährigen Teilnehmerfeld. Der Motor verrichtet zwar auch in der Bimota KB998 zuverlässig seinen Dienst, steckt aber in einem hochmodernen Chassis.
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Dafür gelang Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki aber ein durchaus bemerkenswerter Start in die Superbike-WM 2026. Auf Phillip Island brauste der Texaner im Superpole-Race auf Platz 6 ins Ziel und in Portimão war der siebte Platz im ersten Lauf sein bestes Finish.
Aber Gerloff ahnte frühzeitig, dass das Rennwochenende auf dem TT Circuit Assen nicht so glücklich verlaufen würde.
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«Im vergangenen Jahr hatten wir große Schwierigkeiten, aber für dieses Jahr hoffte ich, wir würden vielleicht mehr aus den letzten paar Rennen mitnehmen können, die gut gelaufen sind», sagte der 30-Jährige nach den freien Trainings am Freitag. «Im Moment fällt es mir weiterhin schwer, das Beste aus mir und dem Motorrad herauszuholen. Das Team hat noch viel Arbeit vor sich, um herauszufinden, was wir ändern müssen. Ich wünschte, ich könnte ihnen etwas mehr Orientierung geben. Allerdings bin ich selbst etwas verwirrt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich im Moment große Probleme mit meinem Fahrstil oder mit dem Motorrad habe.»
Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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In den drei Rennen kreuzte Gerloff abgeschlagen auf den Positionen 16, 14 und 18 die Ziellinie und war bedient.
«Ich scheine in jedem Sektor ein kleines bisschen daneben zu liegen, und das summiert sich dann. Wir tun uns wirklich schwer damit, herauszufinden, was wir unternehmen müssen, um uns zu verbessern, denn es sieht so aus, als müsste ich mich überall ein wenig verbessern», brummte der Kawasaki-Pilot. «Ich versuche mein Bestes, positiv zu bleiben, aber das fällt mir etwas schwer, da dies überhaupt kein gutes Rennwochenende war. Es tut mir wirklich leid für das Team, dass wir keine Ergebnisse erzielen konnten. Es wird immer wieder Wochenenden geben, an denen wir zu kämpfen haben, und dies war einfach eines davon.»
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