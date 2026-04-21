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Kawasaki am Boden: Keine Punkte, keine Orientierung durch Garrett Gerloff
Nach den Superbike-Meetings auf Phillip Island und in Portimão schien es bei Garrett Gerloff und Kawasaki aufwärts zu gehen, doch das Rennwochenende in Assen war ein Desaster.
Superbike WM
Garrett Gerloff kann Kawasaki nicht die Richtung weisenGarrett Gerloff kann Kawasaki nicht die Richtung weisenFoto: Gold & Goose
Garrett Gerloff kann Kawasaki nicht die Richtung weisen© Gold & Goose
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Im Artikel erwähnt
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Es ist klar, dass Kawasaki in der Superbike-WM nicht mehr um Siege kämpfen kann. Denn die Basis der ZX-10RR stammt von 2012 und damit ist die Kawasaki das älteste Motorrad im diesjährigen Teilnehmerfeld. Der Motor verrichtet zwar auch in der Bimota KB998 zuverlässig seinen Dienst, steckt aber in einem hochmodernen Chassis.
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Dafür gelang Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki aber ein durchaus bemerkenswerter Start in die Superbike-WM 2026. Auf Phillip Island brauste der Texaner im Superpole-Race auf Platz 6 ins Ziel und in Portimão war der siebte Platz im ersten Lauf sein bestes Finish.
Willkommen zum Rennen in AssenWillkommen zum Rennen in AssenFoto: Gold & GooseSam LowesSam LowesFoto: Gold & GooseNicolò BulegaNicolò BulegaFoto: Gold & GooseAndrea LocatelliAndrea LocatelliFoto: Gold & GooseXavi Vierge und Danilo PetrucciXavi Vierge und Danilo PetrucciFoto: Gold & GooseNicolò BulegaNicolò BulegaFoto: Gold & GooseTarran MackenzieTarran MackenzieFoto: Gold & GooseAndrea LocatelliAndrea LocatelliFoto: Gold & GooseIker LecuonaIker LecuonaFoto: Gold & GooseAlex Lowes und Álvaro BautistaAlex Lowes und Álvaro BautistaFoto: Gold & GooseDanilo PetrucciDanilo PetrucciFoto: Gold & GooseNicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam LowesNicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam LowesFoto: Gold & GooseMiguel OliveiraMiguel OliveiraFoto: Gold & GooseNicolò Bulega gewinnt das RennenNicolò Bulega gewinnt das RennenFoto: Gold & GooseSieger Nicolò BulegaSieger Nicolò BulegaFoto: Gold & GooseBulega, Lecuona und TeamBulega, Lecuona und TeamFoto: Gold & GooseIker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam LowesIker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam LowesFoto: Gold & GooseSieger Nicolò BulegaSieger Nicolò BulegaFoto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Assen© Gold & Goose
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Im Artikel erwähnt
Aber Gerloff ahnte frühzeitig, dass das Rennwochenende auf dem TT Circuit Assen nicht so glücklich verlaufen würde.
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«Im vergangenen Jahr hatten wir große Schwierigkeiten, aber für dieses Jahr hoffte ich, wir würden vielleicht mehr aus den letzten paar Rennen mitnehmen können, die gut gelaufen sind», sagte der 30-Jährige nach den freien Trainings am Freitag. «Im Moment fällt es mir weiterhin schwer, das Beste aus mir und dem Motorrad herauszuholen. Das Team hat noch viel Arbeit vor sich, um herauszufinden, was wir ändern müssen. Ich wünschte, ich könnte ihnen etwas mehr Orientierung geben. Allerdings bin ich selbst etwas verwirrt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich im Moment große Probleme mit meinem Fahrstil oder mit dem Motorrad habe.»
In den drei Rennen kreuzte Gerloff abgeschlagen auf den Positionen 16, 14 und 18 die Ziellinie und war bedient.
«Ich scheine in jedem Sektor ein kleines bisschen daneben zu liegen, und das summiert sich dann. Wir tun uns wirklich schwer damit, herauszufinden, was wir unternehmen müssen, um uns zu verbessern, denn es sieht so aus, als müsste ich mich überall ein wenig verbessern», brummte der Kawasaki-Pilot. «Ich versuche mein Bestes, positiv zu bleiben, aber das fällt mir etwas schwer, da dies überhaupt kein gutes Rennwochenende war. Es tut mir wirklich leid für das Team, dass wir keine Ergebnisse erzielen konnten. Es wird immer wieder Wochenenden geben, an denen wir zu kämpfen haben, und dies war einfach eines davon.»
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Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
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02
Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
7
21
+2,724
1:33,394
20
03
Sam LowesMarc VDS Racing Team
Sam Lowes
Marc VDS Racing Team
14
21
+5,257
1:33,499
16
04
Álvaro BautistaBARNI Spark Racing Team
Álvaro Bautista
BARNI Spark Racing Team
19
21
+8,941
1:33,939
13
05
Yari MontellaBARNI Spark Racing Team
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
5
21
+9,845
1:33,916
11
06
Lorenzo BaldassarriTeam GO Eleven
Lorenzo Baldassarri
Team GO Eleven
34
21
+12,872
1:34,009
10
07
Xavier ViergePata Maxus Yamaha
Xavier Vierge
Pata Maxus Yamaha
97
21
+17,363
1:34,224
9
08
Andrea LocatelliPata Maxus Yamaha
Andrea Locatelli
Pata Maxus Yamaha
55
21
+18,294
1:34,362
8
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Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Danilo Petrucci
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
9
21
+19,054
1:34,063
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