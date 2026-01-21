Kawasaki lüftet den Schleier: So sieht das Design für die Superbike-WM aus

Die Kawasaki ZX-10RR war zuletzt das einzige in der Superbike-WM eingesetzte Motorrad, das ohne ausladende Winglets auskam. Jetzt hat das seit 2021 verwendete kantige Design mit den innenliegenden Wings ausgedient: Ab 2026 wird die branchenübliche Lösung der seitlich an der Verkleidung angebrachten Flügel genutzt.

Die neuen Bauteile sollen den Anpressdruck bei hohen Geschwindigkeiten deutlich erhöhen und das Gefühl für das Vorderrad in Kurven verbessern. Bei der Festlegung des Anstellwinkels der Flügel gingen die Kawasaki-Ingenieure einen Kompromiss aus Abtrieb und Luftwiderstand ein. Durch die vergrößerte Stirnfläche der Winglets wurde der Anpressdruck um zirka 25 Prozent erhöht.

Auch beim Motor tat sich etwas, allerdings weniger spektakulär. Die rennstreckenorientierte Ninja ZX-10RR des Modelljahrs 2026 verfügt weiterhin über Pankl-Pleuel und -Kolben, sie kommt mit optimierter Leistung und weiteren Detailverbesserungen.

Mit dem neuen Homologationsmodell soll der Anschluss zur Spitze wiederhergestellt werden.

Die beeindruckende Kawasaki-Serie endete 2024

Von 2012 bis 2023 beendete Kawasaki die Fahrerwertung der Superbike-WM immer in den Top-3, davon siebenmal als Champion: Von 2015 bis 2021 mit Jonathan Rea, 2013 holte Tom Sykes den Titel.

Als Rea zur Saison 2024 zu Yamaha wechselte, endete diese beeindruckende Serie. Damals wurde Alex Lowes immerhin noch WM-Vierter, 2025 strandete Garrett Gerloff auf dem 15. Gesamtrang.

Der Texaner ist auch in dieser Saison der einzige Kawasaki-Fahrer im Feld. Am Donnerstagmorgen um 9.30 Uhr lüftete Kawasaki am Circuito de Jerez den Schleier und zeigte die Designs der Werksmaschinen in der Superbike- und Supersport-WM (Aegerter, Alcoba). Diese sind quasi identisch mit der grünen Standardlackierung der Serienbikes.

Dominique Aegerter, Teamchef Manuel Puccetti und Jeremy Alcoba (v.l.) Foto: Schützbach Dominique Aegerter, Teamchef Manuel Puccetti und Jeremy Alcoba (v.l.) © Schützbach

