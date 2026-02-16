Weiter zum Inhalt
Kawasaki überrascht am ersten Superbike-Testtag auf Phillip Island

Nach der verkorksten Superbike-WM 2025 brachte Kawasaki eine aktualisierte Version der ZX-10RR. Mit dem fünften Platz am ersten Testtag auf Phillip Island hatte auch Garrett Gerloff nicht gerechnet.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Die Kawasaki Ninja ZX-10RR für die Superbike-WM 2026
Die Kawasaki Ninja ZX-10RR für die Superbike-WM 2026
Foto: Kawasaki
Die Kawasaki Ninja ZX-10RR für die Superbike-WM 2026
© Kawasaki

Seit dem vergangenen Jahr organisiert Puccetti Racing den Superbike-Werksauftritt von Kawasaki, aber die erste Saison war ein Desaster: Als einziger Kawasaki-Pilot wurde Garrett Gerloff nur WM-15. Der Texaner, der mit Yamaha und BMW acht Podestplätze eingefahren hatte, gelang nicht einmal ein Finish in den Top-5.

Kawasaki reagierte mit dezenten Verbesserungen für die Ninja ZX-10RR. Auffälligste und gleichzeitig größte Änderung ist eine neue Verkleidung mit ausladenden Wings, wie sie die Konkurrenz teilweise seit 2019 verwendet.

Angesichts der verregneten Wintertests im Januar in Jerez und Portimão konnte der 30-Jährige aber keine Erkenntnisse über die Effizienz der Bauteile sammeln. Umso überraschender, dass Gerloff am ersten Tag des offiziellen Dorna-Tests auf Phillip Island die fünftbeste Rundenzeit fuhr und damit auch für das beste Ergebnis eines japanischen Motorrads sorgte. «Unser Motorrad hat mit der geänderten Aerodynamik und den Wings einen Schritt nach vorn gemacht», lobte der US-Amerikaner. «Andererseits fuhr ich im vergangenen Jahr eine vergleichbare Rundenzeit, war damit aber nur auf Platz 16 – jetzt wurde ich Fünfter! Ich bin mir nicht sicher, wie ich das zu deuten habe. Vielleicht ist die Rennstrecke in einem schlechteren Zustand, aber ich werde meine Erwartungen einfach nicht zu hoch schrauben.»

Garrett Gerloff holte seinen früheren Crew-Chief ins Team

Einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Performance des Kawasaki-Piloten dürfte auch sein neuer Crew-Chief haben. Mit Lez Pearson hatte Gerloff bereits bei GRT Yamaha und bei Bonovo BMW zusammengearbeitet. «Ich fühle mich gut und bin zuversichtlich, dass mit Les neuer Schwung und eine gute Atmosphäre Einzug hält», betonte der Texaner. «Und nicht nur das, auch wie wir mit dem Bike arbeiten, ist ein riesiger Unterschied im Vergleich zum vergangenen Jahr. Er bringt viel Erfahrung von verschiedenen Herstellern mit und weiß, was für mich funktioniert und was nicht. Unser Verhältnis ist perfekt, wir sind Freunde und blieben ununterbrochen in Kontakt.»

Als letztes Superbike-Team präsentierte Kawasaki auf Phillip Island sein diesjähriges Design. Wenig überraschend dominiert die Farbe Grün, die Flügel sind blau abgesetzt.

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, Montag:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:29,345 min

2.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,636

+ 0,291 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,907

+ 0,562

4.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,921

+ 0,576

5.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:30,015

+ 0,670

6.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:30,259

+ 0,914

7.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:30,275

+ 0,930

8.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:30,297

+ 0,952

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:30,420

+ 1,075

10.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,147

11.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:30,563

+ 1,218

12.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:30,586

+ 1,241

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,623

+ 1,278

14.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:30,648

+ 1,303

15.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:31,031

+ 1,686

16.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:31,092

+ 1,747

17.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:31,116

+ 1,771

18.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:31,159

+ 1,814

19.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:31,175

+ 1,830

20.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:31,255

+ 1,910

21.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:31,350

+ 2,005

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:32,560

+ 3,215

Schon gesehen?

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

