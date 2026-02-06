Weiter zum Inhalt
Kawasaki-Werkspilot Garrett Gerloff: «Werden in Australien ahnungslos sein»
Als einziger Kawasaki-Pilot hat Garrett Gerloff einen schweren Stand. Die Superbike-WM 2026 beginnt für den Texaner mit einem großen Fragezeichen.
Superbike WM
Garrett Gerloff: Beim Superbike-Test mehr am Handy als auf der KawasakiGarrett Gerloff: Beim Superbike-Test mehr am Handy als auf der KawasakiFoto: Kawasaki
Garrett Gerloff: Beim Superbike-Test mehr am Handy als auf der Kawasaki© Kawasaki
Vier Tests fanden bisher zur Vorbereitung auf die Superbike-WM 2026 statt, wovon Garrett Gerloff jedoch nur drei mitgemacht hat. Unmittelbar nach dem Saisonfinale Ende Oktober in Jerez mit dem 2025er Motorrad, dazu die Januar-Tests in Jerez und Portimão mit dem neuen Modell.
Die wichtigste Neuerung ist die mit Wings ausgestattete Verkleidung, die neben mehr Abtrieb an der Front einen besseren Windschutz bieten soll. Die Wirkung der geänderten Aerodynamik war für Gerloff positiv spürbar, doch bei insgesamt schlechtem Wetter war der Erkenntnisgewinn überschaubar. «Ich habe das Gefühl, dass viele Fahrer völlig ahnungslos nach Australien fahren werden», sagte der 30-Jährige aus Katy. Ich selbst konnte einen kleinen Unterschied zwischen den verschiedenen Aerodynamik-Paketen feststellen. Mit den Flügeln konnte ich spüren, dass die Front etwas stabiler war. Allerdings war ich noch weit von normalen Rundenzeiten entfernt. Daher hoffe ich, dass sich dieses Gefühl mit mehr Speed immer mehr verstärkt. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich etwas gelernt habe, aber offen gesagt, nein.»
Von den USA kommend hatte Gerloff die weiteste Anreise zu den Superbike-Tests. Hat sich der Aufwand gelohnt?
«Ich bin in Portimão 18 Runden gefahren und in Jerez 20 Runden – beide Male unter gemischten Bedingungen und nur mit dem Ziel, in einem Stück zu bleiben», erklärte der Kawasaki-Pilot. «Hauptsächlich habe ich Mitleid mit meinem Team und den Teams der anderen Fahrer, denn wir hatten einfach das größtmögliche Pech mit dem Wetter.»
    Australia
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event
  • The Netherlands
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event
  • Hungary
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event
  • Czech Republic
    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event
