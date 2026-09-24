Kawasaki will Ducati ärgern: Garrett Gerloff ist dafür bestens vorbereitet

Kawasaki und Garrett Gerloff sind die positive Überraschung der Superbike-WM 2026. Während die Ergebnisse von Honda und Yamaha in den Keller rauschten, glänzt das Team Green mit vielen einstelligen Ergebnissen – in der umkämpften Serie ist das in diesem Jahr nicht selbstverständlich.

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Der Texaner fährt seine zweite Saison bei Kawasaki und schöpft das Potenzial der ZX-10RR mittlerweile nahezu aus. Als WM-Achter sind vor ihm sechs Ducati- und zwei Bimota-Piloten platziert. Während eine Verbesserung unrealistisch ist, muss Gerloff bei den letzten drei Events versuchen, die Ducati-Privatiers Alberto Surra (9.) und Álvaro Bautista (10.) hinter sich zu halten.

Beim Heimrennen seines Teams am kommenden Wochenende sollte das gelingen, meint der 31‑Jährige. «Die Strecke in Cremona ist etwas ganz Besonderes, und sie gefällt mir. Vor einigen Wochen haben wir hier Testfahrten absolviert, und vor zwei Jahren bin ich auf genau dieser Rennstrecke mit einem vierten Platz knapp am Podium vorbeigeschrammt», zählte Gerloff auf.

Aber Achtung: Vor zwei Jahren fuhr Gerloff eine BMW M1000RR!

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Ein Vorteil für Gerloff: Sein Puccetti-Team hatte Ende Juni und Ende August jeweils für zwei Tage in Cremona bei sehr heißen Bedingungen getestet. Die meisten seiner Superbike-Kollegen haben dagegen nur am 10. September getestet und hatten dazu nur wenige Runden im Trockenen. Auch deswegen ist der US-Amerikaner zuversichtlich für das zehnte Saisonmeeting.

«Mein Gefühl für das Motorrad ist mittlerweile durchweg gut, wie unsere Ergebnisse zuletzt in Frankreich gezeigt haben», betonte Gerloff. «In Italien und dort, was wir als unser Heimrennen betrachten, möchte ich ganz vorn mitkämpfen und Ergebnisse erzielen, die unsere Sponsoren und alle italienischen Kawasaki-Fans glücklich machen.»