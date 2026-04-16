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Kawasaki zuversichtlich für Assen: Aufwärtstrend soll in die Top-5 führen
In seiner zweiten Superbike-Saison mit Kawasaki wird Garrett Gerloff selbstbewusst. Am bevorstehenden Rennwochenende in Assen schielt der Texaner auf Platzierungen in den Top-5
Superbike WM
Garrett Gerloff möchte den Aufwärtstrend in Assen fortsetzenGarrett Gerloff möchte den Aufwärtstrend in Assen fortsetzenFoto: Kawasaki
Garrett Gerloff möchte den Aufwärtstrend in Assen fortsetzen© Kawasaki
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Seit vergangenem Jahr wird das Kawasaki-Werksteam von Puccetti Racing organisiert, das als einzigen Piloten Garrett Gerloff an den Start bringt. Es war ein schwieriges Lernjahr: Erst am siebten Saisonmeeting in Donington Park erreichte der 30-Jährige das erste einstellige Ergebnis, die Saison beendete er als WM-15.
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Aber in die Superbike-WM 2026 startete Gerloff mit Platz 6 im Superpole-Race auf Phillip Island und einem siebten Rang im ersten Lauf in Portimão. Wäre der Kawasaki-Pilot im zweiten Rennen in Portugal nicht im Kampf um Platz 8 gestürzt, stünde er besser da als Gesamtzwölfter. Garrett Gerloff: Gelingt in Assen der Sprung in die Top-5? Die erfreuliche Performance stärkt das Selbstbewusstsein des Texaners: Für das Rennwochenende in Assen hält Gerloff die Top-5 für möglich.
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«Ich denke, durch den Sturz haben wir einiges gelernt, was uns helfen wird, in Assen ein besseres Wochenende zu erleben», sagte Gerloff. «Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Motorrad bei diesem Rennen in Assen weiter verbessern können. Deshalb ist es mein Ziel, mich wie schon in Portimão unter den ersten fünf oder sechs zu behaupten. Wir müssen diesen Weg weitergehen und hart daran arbeiten, wichtige Ergebnisse zu erzielen – für unser Team und für Kawasaki.»
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Dass die ZX-10RR auf dem TT Circuit mit seiner kurzen Geraden konkurrenzfähig sein kann, bewies Alex Lowes 2024 mit einem dritten Platz im zweiten Hauptrennen.
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