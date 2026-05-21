Leistungsexplosion bei Kawasaki: Neue Teile für den Misano-Test

Platz 6 im Superpole-Race auf Phillip Island war für Garrett Gerloff ein starkes Finish, doch insgesamt blieben die Ergebnisse zu Saisonbeginn hinter den Erwartungen von Kawasaki zurück. Tiefpunkt war das Meeting in Assen, als der Texaner in keinem Rennen die Punkteränge erreichte.

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Seit dem Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit hat sich das grundlegend geändert, als der 30-Jährige im zweiten Lauf als Fünfter bester Nicht-Ducati-Pilot wurde. In Most war der Kawasaki-Pilot sogar in jedem Rennen ‹Best of the Rest› und erreichte als Vierter im ersten Lauf sein bestes Saisonergebnis.

Kawasaki arbeitet an weiteren Verbesserung der ZX-10RR

Dieser Trend bestätigte sich am ersten Tag des zweitägigen Superbike-Tests auf dem Misano World Circuit, als Gerloff hinter vier Ducati die fünftschnellste Zeit fuhr. Das alles soll erst der Anfang gewesen sein, sagt Teammanager Manuel Puccetti.

«Nach dem außergewöhnlichen Wochenende in Tschechien kommt der Test in Misano genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir sind hoch motiviert und gespannt darauf, sofort wieder an die Arbeit zu gehen, um die wichtigen Ergebnisse zu erzielen, denen wir immer näher kommen», betonte der Italiener. «Wir haben viele Dinge zu testen, die Kawasaki für die ZX-10RR vorbereitet hat. Während der Tests können wir endlich die Arbeiten durchführen, die an Rennwochenenden aus Zeitmangel unmöglich sind, und das wird es uns ermöglichen, unsere Ninja noch wettbewerbsfähiger zu machen.»

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Nach fünf Meetings der Superbike-WM 2026 hat sich Gerloff auf den zehnten WM-Rang verbessert, punktgleich mit Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli auf der elften Position.