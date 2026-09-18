Kein Platz für Yari Montella im Ducati-Werksteam: «Vielleicht in Zukunft»

Es ist noch nicht offiziell bestätigt, doch als Nachfolger von Nicolò Bulega im Aruba.it Ducati-Werksteam wird Franco Morbidelli von der MotoGP in die Superbike-WM 2027 wechseln. Nicht jeder konnte diese Personalie nachvollziehen, denn im Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft gibt es einige jüngere Piloten, die sich für einen Platz im Werksteam aufdrängen – zuallererst der aktuelle WM-Dritte Yari Montella.

Werbung

Werbung

Der Italiener fährt seit 2023 im Ducati nahestehenden Barni Racing Team. Als Dritter der Supersport-WM 2024 stieg der 26-Jährige in die Top-Kategorie auf und beeindruckt in seiner zweiten Saison mit einer Podestquote von annähernd 50 Prozent – in den bisher 27 Rennen kreuzte er elfmal auf Platz 3 die Ziellinie und zweimal als Zweiter. Fühlt sich Montella vom Ducati-Werksteam übergangen?

«Das ist okay für mich. Das bedeutet nicht, dass es nicht in Zukunft passieren kann. Ich bin noch ein junger Kerl, mehr oder weniger, und auch wenn es für 2027 nichts wird, kann es in ein paar Jahren so kommen», meinte Montella auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Am Ende möchte ich mich auch nicht mit Dingen beschäftigen, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich kann die Antwort nur auf der Rennstrecke geben und fokussiere mich auf mich selbst, um in jeder Session und in jedem Rennen meine beste Performance abliefern zu können.»

Hinzukommt: Die Ducati V4R von Barni Racing steht den Werksmotorrädern in nichts nach. Dies hatte vor zwei Jahren Danilo Petrucci bewiesen, als er bei der Superbike-Premiere von Cremona alle drei Rennen gewinnen konnte. Außerdem ist der Erfolgsdruck in einem Kundenteam geringer.

Werbung

Werbung

«Bei Barni Racing fühle ich mich wie bei meiner Familie. Es ist ein echtes Privatteam, das mich willkommen heißt und mir ein Zuhause gibt. Ich sehe die Anstrengungen des Teams, das Bike immer besser zu machen. Momentan fühle ich mich mit meinem heutigen Team pudelwohl. Sie geben 100 Prozent, damit ich mich und meinen Fahrstil verbessern kann», lobte der Italiener das Team von Marco Barnabo. «Zum Glück hat Barni auch mein Gehalt für nächstes Jahr auch ein wenig angehoben, das hat mich schon gefreut. Für mich muss auch das Verhältnis mit dem Team passen, das ist wichtiger, als unbedingt für ein Werksteam fahren zu müssen. Die Atmosphäre bei uns ist so klasse, dass ich das weiter genießen möchte. Und unser Paket ist gut für mehr – warum sollte nicht auch ein Sieg möglich sein? Das ist unser Ziel und daran arbeiten wir kontinuierlich. Dritter zu werden, ist nicht unser Ziel.»