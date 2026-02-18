Weiter zum Inhalt
  Start

  2. /

  Superbike-WM

  4. /

  Superbike WM

  6. /

  News

Keine Gegner? Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega (26) widerspricht energisch

Mit der überragenden Bestzeit beim Phillip-Island-Test bestätigte Nicolò Bulega die Favoritenrolle, die dem Ducati-Piloten für die Superbike-WM 2026 zugeschrieben wurde.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Nicolo Bulega erwartet keinen Durchmarsch zum Superbike-Titel
Nicolo Bulega erwartet keinen Durchmarsch zum Superbike-Titel
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega erwartet keinen Durchmarsch zum Superbike-Titel
© Gold & Goose

Bestzeit in jeder der vier Sessions und in 1:28,630 min um 0,666 sec schneller als der Zweite – Nicolò Bulega dominierte den Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche auf die Art und Weise, wie man es vom Vizeweltmeister erwartet hatte. Denn mit Toprak Razgatlioglu (2025 mit BMW) fuhr der Italiener im vergangenen Jahr in einer höheren Liga als der Rest – und der Türke wechselte nach seinem zweiten Superbike-Gewinn in die MotoGP.

Es stellt sich die Frage, wer Bulega in der Superbike-WM 2026 herausfordern kann. Das neue BMW-Duo Danilo Petrucci und Miguel Oliveira scheinen dazu zumindest mit 1 sec und 1,2 sec Rückstand bisher nicht in der Lage zu sein. «Petrucci habe ich überhaupt nicht gesehen und Oliveira nur für wenige Runden, aber da fuhren wir beide recht langsam. Die Performance der beiden kann ich überhaupt nicht einschätzen», sagte Bulega auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Dasselbe gilt auch für weitere Fahrer, die ihr wahres Potenzial nicht zeigen und nutzen wollten – unter anderem mein Teamkollege Lecuona.»

Wenn nicht schon auf Phillip Island, erwartet Bulega spätestens in Europa eine erstarkte Konkurrenz. «Viele haben den Hersteller oder das Team gewechselt oder haben einen neuen Crew-Chief – da habe ich es einfacher, auch wenn das Motorrad neu ist, weil ich im selben Umfeld geblieben bin und alle Leute im Team kenne», erklärte der Italiener. «Ich denke, die anderen benötigen einfach etwas Zeit. Ganz bestimmt werde ich einige Gegner haben, mit denen ich kämpfen muss.»

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,630 min

2.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,296

+ 0,666 sec

3.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,328

+ 0,698

4.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,351

+ 0,721

5.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,373

+ 0,743

6.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,575

+ 0,945

7.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,676

+ 1,046

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,769

+ 1,139

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,812

+ 1,182

10.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,823

+ 1,193

11.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,861

+ 1,231

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,906

+ 1,276

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,957

+ 1,327

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,969

+ 1,339

15.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,110

+ 1,480

16.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,205

+ 1,575

17.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,269

+ 1,639

18.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,446

+ 1,816

19.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,862

20.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,513

+ 1,883

21.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,740

+ 2,110

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,972

+ 3,342

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

