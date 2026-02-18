Keine Gegner? Ducati-Werkspilot Nicolò Bulega (26) widerspricht energisch

Bestzeit in jeder der vier Sessions und in 1:28,630 min um 0,666 sec schneller als der Zweite – Nicolò Bulega dominierte den Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche auf die Art und Weise, wie man es vom Vizeweltmeister erwartet hatte. Denn mit Toprak Razgatlioglu (2025 mit BMW) fuhr der Italiener im vergangenen Jahr in einer höheren Liga als der Rest – und der Türke wechselte nach seinem zweiten Superbike-Gewinn in die MotoGP.

Es stellt sich die Frage, wer Bulega in der Superbike-WM 2026 herausfordern kann. Das neue BMW-Duo Danilo Petrucci und Miguel Oliveira scheinen dazu zumindest mit 1 sec und 1,2 sec Rückstand bisher nicht in der Lage zu sein. «Petrucci habe ich überhaupt nicht gesehen und Oliveira nur für wenige Runden, aber da fuhren wir beide recht langsam. Die Performance der beiden kann ich überhaupt nicht einschätzen», sagte Bulega auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Dasselbe gilt auch für weitere Fahrer, die ihr wahres Potenzial nicht zeigen und nutzen wollten – unter anderem mein Teamkollege Lecuona.»

Wenn nicht schon auf Phillip Island, erwartet Bulega spätestens in Europa eine erstarkte Konkurrenz. «Viele haben den Hersteller oder das Team gewechselt oder haben einen neuen Crew-Chief – da habe ich es einfacher, auch wenn das Motorrad neu ist, weil ich im selben Umfeld geblieben bin und alle Leute im Team kenne», erklärte der Italiener. «Ich denke, die anderen benötigen einfach etwas Zeit. Ganz bestimmt werde ich einige Gegner haben, mit denen ich kämpfen muss.»

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar: