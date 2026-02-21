Weiter zum Inhalt
  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Lauf-1-Sieger Nicolò Bulega (Ducati): «Bin bereit für den SBK-Titel»

Im ersten Lauf der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island sahen wir den erwarteten Durchmarsch von Nicolò Bulega. Es war aber kein Spaziergang, betont der Ducati-Werkspilot.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega holte sich souverän den Sieg im ersten SBK-Lauf
Nicolo Bulega holte sich souverän den Sieg im ersten SBK-Lauf
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega holte sich souverän den Sieg im ersten SBK-Lauf
© Gold & Goose

Mit Bestzeiten in jeder Session, inklusive dem vorgelagerten Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche, war Nicolò Bulega der haushohe Favorit auf den ersten Saisonsieg der Superbike-WM 2026.

Der Italiener wusste die Erwartungen zu erfüllen: Er gewann den Start, führte jede einzelne der 22 Runden an, fuhr in 1:29,168 min die schnellste Runde und hatte auf dem Zielstrich einen Vorsprung von 4,8 sec. Das alles klingt nach einem Spaziergang für den Ducati-Werkspiloten.

«Ich musste konzentriert bleiben», betonte jedoch der 26-Jährige. «Ich wusste zwar, dass meine Pace gut war ist, in einem Rennen kann aber bekanntlich alles Mögliche passieren. Gerade auf Phillip Island können sich die Bedingungen innerhalb weniger Minuten massiv ändern. Beim Test und auch in den Trainings fiel mir auf, dass, sobald sich die Streckenbedingungen etwas verändern, ich ein etwas anderes Setting benötige. Also fuhr ich meine Pace und schonte gleichzeitig die Reifen, damit sie die Distanz durchhalten.»

Der Generationswechsel in der Superbike-WM hat begonnen

Was auffiel: Mit Bulega, Yari Montella und Lorenzo Baldassarri standen drei Italiener, drei Ducati-Piloten und drei Fahrer unter 30 Jahren auf dem Podium. Haudegen wie Bautista oder Petrucci suchte man in den Top-9 vergeblich.

«Wir drei auf dem Podium sind zwar jung, verfügen aber dennoch über viel Erfahrung. Wir sind früh auf WM-Niveau gefahren und wissen, was wir zu tun haben», erklärte Bulega. «Wenn man als Profi so viele Rennen gefahren ist wie wir, ist das Alter egal. Klar spielt die Erfahrung immer eine Rolle, aber für mich ist man mit 30 Jahren im besten Rennfahreralter. Früher waren es Namen wie Bayliss oder Spies, aber nach ein paar Jahren ändert sich das Bild an der Spitze. Mit meiner Erfahrung – es ist mein drittes Jahr in der Superbike-WM – bin ich bereit, den WM-Titel ins Visier zu nehmen.»

Besonders herzlich gratulierte Bulega dem Drittplatzierten Baldassarri zu seinem Ergebnis.

«Ich freue mich sehr für ihn. Ich schätzte ihn schon in der Moto2 als starken Fahrer ein, aber er hat eine ähnlich schwierige Zeit wie ich es selbst durchmachen müssen», sagte der WM-Leader. «Aus irgendeinem Grund stimmten die Ergebnisse nicht mehr und ich kann nachempfinden, was er in den vergangenen Jahren durchmachen musste. Umso mehr freue ich mich für ihn.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Super Pole

  3. 3. Freies Training

  4. Startaufstellung

  5. Startaufstellung

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

32:56,857

1:29,168

25

02

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+4,776

1:29,437

20

03

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+6,147

1:29,558

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+6,183

1:29,498

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

22

+8,249

1:29,589

11

06

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+12,549

1:29,747

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+13,746

1:29,781

9

08

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+20,610

1:30,123

8

09

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+21,663

1:30,012

7

10

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+22,250

1:30,233

6

Events

  • Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega

    Live

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

