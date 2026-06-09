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Lecuona bewies dem MotoGP-Paddock das Gegenteil: Superbike-WM nicht langsam

Bei seinem MotoGP-Einsatz auf dem Balaton Circuit verdiente sich Iker Lecuona viel Respekt. Gleichzeitig bewies der Aruba.it Ducati-Werkspilot, dass auch in der Superbike-WM Talente schlummern.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Iker Lecuona im Outfit von Gresini Ducati
Iker Lecuona im Outfit von Gresini Ducati
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona im Outfit von Gresini Ducati
© Gold & Goose

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12.06.2026 - 09:45

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Recht kurzfristig wurde Superbike-Pilot Iker Lecuona von Ducati als Ersatz für den verletzten Gresini-Piloten Álex Márquez für den Ungarn-GP auf dem Balaton Park Circuit aufgeboten. Zuletzt war der 26-Jährige vor drei Jahren– als er noch bei Honda unter Vertrag stand – in der MotoGP im Einsatz, auch damals sprang Lecuona für verletzte Stammfahrer ein.

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Wenn Leute sagen, das Level ist bei uns niedriger, dann stimmt das nicht mehr.

Iker Lecuona

Das freie Training am Freitagvormittag war der erste Test von Lecuona mit der GP26. Bis zum Qualifying steigerte sich der Spanier um zwei Sekunden und nach Platz 18 im Sprint fuhr er im Hauptrennen auf Platz 7 über die Ziellinie. So zeigte Lecuona nicht nur sein eigenes Potenzial, sondern rückte auch die Superbike-WM insgesamt in ein gutes Licht.

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Im Artikel erwähnt

«Das Level der Superbike-WM ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Nicolò und ich fahren auf einem sehr hohen Niveau und sind vielleicht einen Schritt voraus, aber da sind noch andere Fahrer, zum Beispiel Montella. Wenn Leute sagen, das Level ist bei uns niedriger, dann stimmt das einfach nicht mehr», betonte der Aruba.it Ducati-Werkspilot. «Ich komme nach drei Jahren in dieses Paddock zurück, schwinge mich auf ein unbekanntes Motorrad mit einem neuen Umfeld und liefere einen guten Job ab.»

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Begünstigt wurde der siebte Platz von einem von Jorge Martín (Aprilia) ausgelösten Unfall in der ersten Schikane, in den insgesamt fünf Fahrer verwickelt waren.

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12.06.2026 - 09:45

«Selbst wenn es keinen Sturz gegeben hätte, wäre ich Zwölfter geworden, was unter diesen Umständen ein ganz hervorragendes Ergebnis ist», betonte der WM-Zweite. «Ich denke, ich habe an diesem Wochenende auch zeigen können, wie hoch das Niveau in der Superbike-WM heutzutage ist.»

Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Marc Márquez
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Start des Rennens
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Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Der Crash von Fernández, Martin, Bezzecchi und Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
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Brad Binder
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Diogo Moreira
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Pecco Bagnaia
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Marc Márquez und Pedro Acosta
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Enea Bastianini
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Iker Lecuona
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Ai Ogura
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Marc Márquez gewinnt das Rennen
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Sieger Marc Márquez und Team
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Pedro Acosta, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
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Sieger Marc Márquez
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01

Marc Márquez

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Aruba.it Racing - Ducati

Marc Márquez

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Aruba.it Racing - Ducati

93

26

42:55,325

1:38,313

37

02

Pedro Acosta

Pedro Acosta

KTM

Pedro Acosta

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KTM

37

26

+1,343

1:38,419

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Aruba.it Racing - Ducati

Francesco Bagnaia

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Aruba.it Racing - Ducati

63

26

+11,632

1:38,862

17

04

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

+15,539

1:38,614

13

05

Luca Marini

Luca Marini

HRC Honda Racing

Luca Marini

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HRC Honda Racing

10

26

+18,669

1:38,992

11

06

Diogo Moreira

Diogo Moreira

Team LCR

Diogo Moreira

Diogo Moreira

Team LCR

11

26

+21,794

1:39,275

13

07

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Gresini Racing

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Gresini Racing

27

26

+22,815

1:39,261

9

08

Jack Miller

Jack Miller

Pramac Racing

Jack Miller

Jack Miller

Pramac Racing

43

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+23,283

1:39,377

8

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KTM

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KTM

23

26

+24,491

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9

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