Lecuona bewies dem MotoGP-Paddock das Gegenteil: Superbike-WM nicht langsam

Recht kurzfristig wurde Superbike-Pilot Iker Lecuona von Ducati als Ersatz für den verletzten Gresini-Piloten Álex Márquez für den Ungarn-GP auf dem Balaton Park Circuit aufgeboten. Zuletzt war der 26-Jährige vor drei Jahren– als er noch bei Honda unter Vertrag stand – in der MotoGP im Einsatz, auch damals sprang Lecuona für verletzte Stammfahrer ein.

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Wenn Leute sagen, das Level ist bei uns niedriger, dann stimmt das nicht mehr. Iker Lecuona

Das freie Training am Freitagvormittag war der erste Test von Lecuona mit der GP26. Bis zum Qualifying steigerte sich der Spanier um zwei Sekunden und nach Platz 18 im Sprint fuhr er im Hauptrennen auf Platz 7 über die Ziellinie. So zeigte Lecuona nicht nur sein eigenes Potenzial, sondern rückte auch die Superbike-WM insgesamt in ein gutes Licht.

«Das Level der Superbike-WM ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Nicolò und ich fahren auf einem sehr hohen Niveau und sind vielleicht einen Schritt voraus, aber da sind noch andere Fahrer, zum Beispiel Montella. Wenn Leute sagen, das Level ist bei uns niedriger, dann stimmt das einfach nicht mehr», betonte der Aruba.it Ducati-Werkspilot. «Ich komme nach drei Jahren in dieses Paddock zurück, schwinge mich auf ein unbekanntes Motorrad mit einem neuen Umfeld und liefere einen guten Job ab.»

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Begünstigt wurde der siebte Platz von einem von Jorge Martín (Aprilia) ausgelösten Unfall in der ersten Schikane, in den insgesamt fünf Fahrer verwickelt waren.

«Selbst wenn es keinen Sturz gegeben hätte, wäre ich Zwölfter geworden, was unter diesen Umständen ein ganz hervorragendes Ergebnis ist», betonte der WM-Zweite. «Ich denke, ich habe an diesem Wochenende auch zeigen können, wie hoch das Niveau in der Superbike-WM heutzutage ist.»