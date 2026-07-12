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Lecuona (Ducati) zu 2027: «Schon bald können wir etwas dazu verkünden»

Iker Lecuona erlebte in Donington sein bestes Superbike-Event. Auch der Crash im Superpole-Race konnte ihm die gute Laune nicht verderben. Was er zur Vertragsverlängerung mit Aruba.it-Ducati sagt.

Superbike WM

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Nach seinem ersten WM-Sieg am Samstag in Donington fiel bei Ducati-Werksfahrer Iker Lecuona eine riesige Last ab. Die Freude war groß beim Spanier, dass er zudem das erste Mal seinen Teamkollegen Nicolo Bulega besiegen konnte.

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Am Sonntag wollte er erneut ganz oben stehen auf dem Siegespodest, doch der Tag verlief anders als erhofft. Im Superpole-Race erwischte Lecuona erneut einen sehr guten Start. Von Position 2 preschte er nach vorn und konnte sofort eine kleine Lücke auf Bulega herausfahren. Doch dann stürzte er in der zweiten Runde. Er stellte seine Panigale wieder auf und fuhr am Ende des Feldes weiter. Doch kurz vor Schluss steuerte er die Box an und gab auf.

«Ich bin nicht glücklich über den Sturz, aber ich habe mich auf dem Motorrad sehr gut gefühlt. Manchmal, wenn du auf dem Bike sehr viel Vertrauen hast und du entspannt fährst, dann machst du kleine Fehler. Ich war am Kurveneingang vielleicht zwei km/h schneller unterwegs und dann ist mir das Vorderrad weggerutscht», erklärte der WM-Zweite seinen Crash. «Normalerweise bin ich hier im letzten Sektor der Stärkste. Es war mein Fehler und ich muss dazulernen. Ich bin aber froh, dass ich im Sprintrennen gestürzt bin und nicht im Hauptrennen. Ich muss daraus lernen, aber als ich in die Box zurückfuhr, erklärte ich meinem Team, dass ich wusste, weshalb ich gestürzt bin. So ist es leichter, das Problem zu lösen.»

Im Artikel erwähnt

Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
© Kiril Ianatchkov

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Doppelt bitter war, dass Lecuona durch den Sturz im Superpole-Race das zweite Hauptrennen am Sonntagnachmittag von Startplatz 10 in Angriff nehmen musste. Er machte das Beste aus der Situation und kämpfte sich im Rennen Runde um Runde nach vorn. In Runde 16 schnappte er sich dann Yari Montella (Barni Ducati) und er lag auf Platz 2. Doch dann war Endstation. Bulega siegte und überquerte 4,161 sec vor Lecuona die Ziellinie.

«Dennoch war es für mich fast ein perfektes Wochenende – bislang das Beste für mich», freute sich der 26-Jährige. Wieviel Spaß hat ihm die Aufholjagd von Platz 10 gemacht? «Es hat Spaß gemacht, weil einige Überholmanöver richtig gut waren – so wie bei Montella oder Sam Lowes. Ehrlich gesagt, war ich in der Startaufstellung sehr entspannt. Ich hatte keinen Druck, denn ich konnte nur gewinnen. Von Position 10 musst du zuerst die erste Kurve überstehen, dann kannst du anfangen Positionen gutzumachen. Ich dachte mir, wenn ich Zweiter werde, wäre es perfekt. Ich konnte es genießen, als ich Montella einholte, versuchte ich meinen Fokus zu behalten. Es war gut.»

Seit Lecuona in diesem Jahr von Honda ins Ducati-Werksteam wechselte, hat sich im Leben des Spaniers alles zum Guten gewendet. «Mein Leben hat sich komplett verändert, seit ich in dieser Familie bin», bestätigte er. «Ich habe keine Crashs, keine Verletzungen. Und wenn ich stürze, dann sind es kleine und keine gefährlichen, weil ich nicht über dem Limit fahren muss. Ich bin schnell, lerne dazu und genieße es, das Motorrad zu fahren. Wenn ich zuhause bin, will ich trainieren und hart arbeiten. In der Vergangenheit hatte ich manchmal nicht die Energie dafür. Jetzt ist es anders. Vor diesem Rennwochenende habe ich eineinhalb Monate jede Woche mit Testen oder Rennen fahren verbracht. Und wenn ich nach Hause komme, arbeite ich weiter, weil ich diese Extra-Motivation habe. Ich bin happy und der Ducati-Familie sehr dankbar.»

Lecuona hat bei Aruba.it-Ducati nur einen Einjahresvertrag unterschrieben. Bislang hat er seinen Vertrag für 2027 noch nicht verlängert. Dass die gemeinsame Reise über 2026 hinaus weitergehen wird, zweifelt jedoch niemand mehr an. «Ich bin nah dran. Schon bald können wir etwas dazu verkünden. Das Ziel ist es, gemeinsam weiterzumachen», versicherte Lecuona.

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Nun geht die Superbike-WM in die Sommerpause. Der Jungvater weiß, was er in dieser Zeit machen wird. «Wegen meiner Tochter muss ich jetzt mehr zuhause ein. Vielleicht gehen wir dann Ende August nach Valencia, um die Familie zu besuchen.»

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

1:26,299

6

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