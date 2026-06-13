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Lecuona (2.) frustriert: «Es ist Zeit, endlich einen Schritt zu machen!»

Ducati-Pilot Iker Lecuona beendete das erste Superbike-Rennen in Misano auf Rang 2 – er musste sich wieder Teamkollege Nicolo Bulega geschlagen geben. Langsam verliert der Spanier die Geduld.

Superbike WM

Iker Lecuona war mit Platz 2 nicht gerade happy
Iker Lecuona war mit Platz 2 nicht gerade happy
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona war mit Platz 2 nicht gerade happy
© Gold & Goose

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Nach seinem furiosen MotoGP-Auftritt auf dem Balaton Park Circuit, wo Iker Lecuona im Grand Prix mit der Ducati Desmosedici auf Rang 7 raste, stieg er am Freitag in Misano wieder auf sein Superbike um. In der ersten Session musste er sich noch an seine Panigale V4R gewöhnen, doch das gute Gefühl kam schnell wieder zurück. In beiden freien Trainings war Lecuona die zweite Kraft hinter Teamkollege Nicolo Bulega. Im FP3 am Samstagvormittag landete Lecuona auf Rang 6, in der Superpole fuhr der Spanier die zweitschnellste Zeit – auf Bulega fehlten ihm 0,227 sec.

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Von Startplatz 2 gelang Lecuona in Lauf 1 am Samstagnachmittag ein perfekter Start. Er konnte den WM-Leader überholen und die Führung übernehmen. Doch schon nach einigen Kurven stellte Bulega die gewohnte Hackordnung wieder her.

Iker Lecuona: Schon wieder hinter Nicolo Bulega
Iker Lecuona: Schon wieder hinter Nicolo Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona: Schon wieder hinter Nicolo Bulega
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Danach setzte sich Bulega Runde um Runde von Lecuona ab. Zur Halbzeit hatte sich sein Rückstand auf fast vier Sekunden vergrößert. Lecuona hatte auch eine weite Linie fahren müssen, was allein eine Sekunde gekostet hat. Im Ziel betrug der Abstand zwischen den beiden Aruba-Ducati-Piloten über sechs Sekunden. Auf Yari Montella (Barni Ducati), der Dritter wurde, hatte Lecuona über sieben Sekunden Vorsprung.

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«Ich bin drei, vier Runden lang Zeiten von 1:32,8 min gefahren, und sogar dann war Nicolo zwei Zehntelsekunden schneller als ich. Nach sechs Runden habe ich dann etwas nachlassen. Das wars», meinte ein enttäuschter Iker Lecuona nach dem Rennen. «Ich realisierte, dass ich nicht mehr tun konnte. Ich bin frustriert über mich selbst, denn ich glaube, dass es Zeit ist, einen weiteren Schritt zu machen. Dieser letzte Schritt, um auf einer Ebene mit ihm zu sein, habe ich nicht gefunden. Natürlich muss ich daran arbeiten. Wir arbeiten mit dem Team, um etwas beim Motorrad zu finden. Auch fahrerisch muss ich mich verbessern.»

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Hat Lecuona eine Ahnung, wo Bulega schneller war als er? «Er ist hier nur in zwei oder drei Kurven etwas schneller. Momentan weiß ich nicht, was ich dort anders machen muss. Ich weiß, in welchen Bereichen es ist, aber ich habe keine Ahnung, was ich dort machen muss», grübelte der 26-Jährige. «Heute war aber auch ein Tag, an dem ich mich nicht so wohl gefühlt habe, um in jeder Runde ans Limit zu gehen. Ich habe es deshalb vorgezogen, konservativ zu fahren. Ich wollte einfach das Rennen beenden, wieder Zweiter werden und 20 Punkte einfahren.»

Lecuona musste auch acht geben auf Yari Montella, der hinter ihm eine starke Pace fuhr. «Yari hat heute einen sehr guten Job gemacht und in den schnellen Sektoren war er sehr gut. Nach sechs Runden war es mein Ziel, den Vorsprung auf ihn zu halten», so Lecuona.

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