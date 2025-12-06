Live: FIM ehrt die Weltmeister Razgatlioglu, Manzi, Fernandez, Herrera

Zum ersten Mal finden die FIM Awards dort statt, wo die FIM vor 121 Jahren gegründet wurde: in der Schweiz! Schauplatz der gediegenen Veranstaltung ist das SwissTech Convention Center in Lausanne. Durch den Abend führen die in Lausanne geborene Schauspielerin und Produzentin Lauriane Gilliéron sowie der bekannte Motorsport-Journalist Gavin Emmet.

Werbung

Werbung

Über 50 FIM-Weltmeister werden im Rahmen einer glamourösen Zeremonie vor einem hochkarätigen internationalen Publikum von bis zu 900 Personen mit der prestigeträchtigen FIM-Goldmedaille ausgezeichnet, davon vier aus dem Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft.

Einer der Stars des Abends wird Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu sein, der in diesem Jahr seinen dritten und für BMW den zweiten Titel eingefahren hat. Im kommenden Jahr wird der Türke mit Yamaha in der MotoGP antreten. Stefano Manzi erhält nach zwei Vize-Supersportmeisterschaften endlich die Auszeichnung als Weltmeister. Der Yamaha-Pilot steigt für 2026 in die Superbike-Kategorie auf.

Als letzter Weltmeister der Supersport-WM 300 wird Benat Fernandet geehrt. Der Spanier setzt seine Zusammenarbeit mit Kove in der neuen Sportbike-WM fort. Die Goldmedaille für den Gewinn der WorldWCR wird Maria Herrera in Empfang nehmen, die als einzige 2026 ihren Titel verteidigen wird.

Werbung

Werbung