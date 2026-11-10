Andrea Locatelli (Yamaha) hofft auf den Erfahrungsschatz von Jack Miller

Für die Superbike-WM 2027 stehen spannende Änderungen an. Michelin löst Pirelli als Einheitsreifenlieferant ab und ein Drehzahllimit ergänzt das bekannte Balancesystem. Dazu sehen wir neue Motorräder bei BMW und Honda sowie neue Fahrer wie Supersport-Weltmeister Albert Arenas (GoEleven Ducati) oder Brad Binder (BMW) und Jack Miller (Yamaha), die zurzeit noch in der MotoGP im Einsatz sind.

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Von den genannten Piloten wird der Wechsel für Miller wahrscheinlich am einfachsten sein. Der Australier bleibt in der Yamaha-Familie und die R1 ist sein Trainingsmotorrad. Außerdem trifft er in der Pata Maxus-Box auf Andrea Locatelli, den er von verschiedenen Events auf und abseits der Rennstrecke kennt. Locatelli erhofft sich viel von seinem neuen Teamkollegen.

«Bald geht es wieder zum Testen auf die Rennstrecke – ich freue mich darauf», sagte Locatelli auf der Motorradmesse EICMA. «Jack bringt viel Erfahrung mit, insbesondere mit den Reifen von Michelin. Er bringt also viele Kenntnisse mit, die uns dabei helfen werden, was wir über die Saison am Bike anpassen müssen. Wir haben uns beim Suzuka 8h das Motorrad geteilt – er ist ein super Typ und wir hatten viel Spaß. Ich denke, wir können zusammen gute Arbeit leisten.»

Als bester Yamaha-Pilot der abgelaufenen Saison reichte es für Loka nur für den zwölften WM-Rang – Yamaha erlebte 2026 mit allen Piloten einen unglaublichen Absturz. Was erwartet der 30-Jährige für die neue Saison?

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«Wir müssen ein wenig die Daumen drücken, weil es für 2027 ein paar Fragezeichen gibt. Ich blicke positiv auf die neue Saison und werde auf der Strecke wieder mein Maximum geben. Was dabei herauskommen wird, lässt sich momentan aber nicht einschätzen», grübelte Locatelli. «Zuletzt war unser Potenzial nicht allzu gut und es war schwer, eine gute Performance abzuliefern. Insgesamt gehe ich aber davon aus, dass wir eine andere Saison erleben und mehr Spaß haben werden. Wahrscheinlich werden mehrere Hersteller das Potenzial haben, Rennen gewinnen zu können. Wir können über den Winter nur hart arbeiten, um dabei zu sein.»

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Beim Valencia-Test am 9. und 10. Dezember treffen die Locatelli und Miller erstmals als Teamkollegen aufeinander.