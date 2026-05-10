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Lorenzo Baldassarri fordert mehr Respekt: «Gut für Show, aber gefährlich»

Wie beim Debüt gab es auch beim diesjährigen Superbike-Meeting auf dem Balaton Circuit einen schweren Unfall in einer Schikane. Ducati-Privatier Lorenzo Baldassarri fordert mehr Respekt.

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
© Gold & Goose

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Der Balaton Park Circuit bietet mit mehreren engen Schikanen zwar viele Überholmöglichkeiten, doch gerade in den ersten Runden, wenn das Feld noch dicht zusammenliegt, sind die Nadelöre ein potenzieller Unfallschwerpunkt.

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2025 löste Andrea Iannone im ersten Lauf einen Massensturz von sieben Piloten aus. Honda-Pilot Iker Lecuona zog sich einen Bruch des linken Handgelenks zu und verpasste deswegen drei Meetings. In diesem Jahr gab es im Superpole-Race eine ähnliche Situation, als Sam Lowes (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) kollidierten und Miguel Oliveira (BMW) in einer Kettenreaktion mit abgeräumt wurde. Der Portugiese erlitt eine komplexe Schulterverletzung und wird für viele Wochen ausfallen.

«Manchmal müssen wir Piloten uns einfach etwas mehr zurückhalten – man gewinnt kein Rennen in den ersten zwei Runden», kommentierte Go Eleven-Pilot Lorenzo Baldassarri den Unfall. «In den letzten Rennen habe ich in der erste Runde immer etwas verloren, gerade weil ich zu viel riskiert habe. Für die Show mag das gut sein, aber es ist gefährlich. Für mich und für die anderen. In Ungarn habe ich meine Einstellung für den zweiten Lauf geändert, denn wenn ich gegen andere aggressiv fahre, tun die das auch bei mir. Ich denke, der gegenseitige Respekt ist sehr wichtig.»

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Ducati-Privatier Baldassarri hatte in Ungarn ein gutes Wochenende. Nach einem Sturz im ersten Lauf fuhr der Italiener im Sprintrennen den dritten Platz und im zweiten Hauptrennen Platz 4 ein.

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Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

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Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

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95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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