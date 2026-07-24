Bestätigt: Lukas Tulovic (26) mit B-Max Ducati in Misano und Vallelunga
Am 19. Juli berichtete SPEEDWEEK.com von den geplanten Gaststarts von Lukas Tulovic in der italienischen Meisterschaft. Nun bestätigte auch das Ducati-Team B-Max Racing den Einsatz des Deutschen.
Lukas Tulovic gewann die IDM Superbike 2025 und führt in diesem Jahr die Nachfolgeserie Euro Moto deutlich an. Es ist klar: Der 26-Jährige möchte wieder international fahren, und das am besten bereits 2027. Weil sich der Eberbacher nicht in ein Team einkaufen kann, versucht sich Tulovic über Umwege für die Superbike-WM zu empfehlen. Eine gute Gelegenheit bietet die italienische Meisterschaft, in der mehrere Teams aus der Weltmeisterschaft vertreten sind.
Seinen ersten Auftritt hat Tulovic am kommenden Wochenende im Rahmen der Racing Night auf dem Misano World Circuit. Außerdem wird er am Saisonfinale in Vallelunga (10./11. Oktober) teilnehmen. «Alle haben mir gesagt, dass die Racing Night ein Spektakel mit vielen Zuschauern ist, deshalb bin ich sehr gespannt», sagte Tulovic. «Ich bin bereits bei Nachtrennen gefahren, zum Beispiel in Katar in der Moto2, daher weiß ich schon ungefähr, was mich erwartet. Ich kann es kaum erwarten.»
Der Deutsche muss sich zwar nicht an ein grundlegend anderes Motorrad gewöhnen, jedoch wird in Italien mit Dunlop-Reifen gefahren (in der EuroMoto Pirelli). Bei einem Test in Misano konnte der 26-Jährige die Ducati V4R von B-Max Racing bereits kennenlernen. «Ich bin sehr gespannt auf dieses neue Abenteuer. Eine neue Meisterschaft, neue Regeln und neue Konkurrenten für mich. Ich bin sehr gespannt, wie es laufen wird», grübelte Tulovic. «Zunächst einmal muss ich mich noch an das Motorrad gewöhnen, vor allem an die Reifen. Mal sehen, wie wir nach dem Training und dem Qualifying dastehen, aber ehrlich gesagt will ich auf das Podium!»
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