Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Erfolgreicher Italien-Trip: Lukas Tulovic räumte Platz 3 und einen Sieg ab

Bei seinem Gaststart bei der Racing-Night in Misano im Rahmen der italienischen Meisterschaft mit dem Ducati-Team B-Max-Racing überzeugte Lukas Tulovic auf ganzer Linie.

Superbike WM

Lukas Tulovic rückte sich in Misano ins rechte Licht
Lukas Tulovic rückte sich in Misano ins rechte Licht
Foto: Instagram/Lukas Tulovic
Lukas Tulovic rückte sich in Misano ins rechte Licht
© Instagram/Lukas Tulovic

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mittelfristig möchte Lukas Tulovic in die Superbike-WM wechseln, doch selbst als IDM Champion 2025 gestaltet sich dieses Unterfangen als nicht umsetzbar. Die seit diesem Jahr bezeichnete EuroMoto hat nicht dasselbe Renommee wie etwa die britische oder italienische Meisterschaft. Vor diesem Hintergrund sind die Gaststarts des 26-Jährigen an den Meetings in Misano und Vallelunga zu sehen – er möchte sich einen Namen machen.

Werbung

Werbung

Und das gelang Tulovic am vergangenen Wochenende auf dem Misano World Circuit im Ducati-Team B-Max-Racing hervorragend, obwohl er sich an Reifen von Dunlop gewöhnen musste. B-Max-Racing hat in der Vergangenheit mehrfach Wildcards in der Weltmeisterschaft absolviert. Stammfahrer ist der frühere WM-Fahrer Michael Rinaldi.

Das erste Rennen der ‹Racing-Night› wurde am Samstagabend um 21:45 Uhr bei Flutlicht gestartet und Tulovic kreuzte hinter Alessandro Delbiano und Rinaldi als Dritter die Ziellinie. Den zweiten Lauf am Sonntagnachmittag gewann der Deutsche vor Rinaldi und Luca Bernardi (Aprilia). Es war der erste Sieg von B-Max-Racing in der CIV 2026!

Im Artikel erwähnt

«Nach anfänglichen Führungskilometern konnte ich die Pace an der Spitze nicht ganz mitgehen. Dafür war alles noch zu neu, mein Fahrstil nicht perfekt für die Dunlop-Reifen und das Set-up noch ^nicht optimal. Aber mein Ziel habe ich mit dem Podium erreicht», sagte Tulovic nach ersten Lauf. «Aber was für ein Wochenende in der italienischen Meisterschaft!« Danke an B-Max-Racing und mein Management Claudio Lorenzo für die Möglichkeit.»

Werbung

Werbung

Weil Delbianco im zweiten Rennen stürzte, beendete Tulovic seinen ersten Start in Italien mit 41 Punkten sogar als erfolgreichster Teilnehmer. Teamkollege Rinaldi sammelte 40 Punkte.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

107

10

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

106

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM