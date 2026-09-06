Magny-Cours: Yamaha-Fahrer räumten sich gegenseitig ab – und das zweimal

Als einziger Hersteller im Feld der Superbike-WM leistet sich Yamaha vier Werksfahrer: Andrea Locatelli und Xavier Vierge bei Pata sowie Remy Gardner und Stefano Manzi bei GRT. Natürlich kämpfen sie nicht nur gegen den Rest, sondern stehen auch untereinander in Konkurrenz.

Werbung

Werbung

Im ersten Rennen am Samstag kam es zu einer brenzligen Situation zwischen Vierge und Gardner im Kampf um Platz 11, bei der der Australier von der R1 fiel, neben der Strecke landete und seinem Markenkollege sarkastisch applaudierte.

Im zweiten Hauptrennen am Sonntag ging es zwischen Manzi und Locatelli um Platz 15: Am Ende der ersten Runde rutschte Locatelli beim Anbremsen auf die letzte Schikane aus, weil ihm Manzi außen keinen Platz ließ – seine Maschine schlitterte bis in die Boxengasse.

Canepa: «Wire hatten zweimal Pech»

Selbstverständlich hat Yamahas SBK-Rennchef Niccolo Canepa an solchen Aktionen keine Freude. Als langjähriger Rennfahrer auf sehr hohem Niveau sieht er das aber nicht nur durch die Managerbrille. «Solche Vorfälle sind normal», unterstrich der Italiener beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Die Atmosphäre bei uns ist nach wie vor hervorragend, weil wir nicht nur vier exzellente Rennfahrer haben, das sind auch großartige Menschen. Unglücklicherweise passieren solche Dinge im Rennsport manchmal. Auf dieser Rennstrecke kommt es leicht mal zu einem Kontakt, wir hatten zweimal Pech. Und natürlich bin ich darüber nicht glücklich. In beiden Fällen wäre um ein Haar nichts passiert, aber dann ging es in die andere Richtung.»

Werbung

Werbung

Canepa weiter: «Ich spreche immer mit meinen Fahrern und wir versuchen, eine gute Stimmung in der Yamaha-Familie zu haben. Jeder von ihnen will vorne fahren. Und wenn sie die Möglichkeit zum Angriff sehen, um es in die Top-10 zu schaffen, dann ist es normal, dass sie es versuchen. Ich glaube, dass der Sturz am Samstag Gardner viel zusätzliche Motivation gab, um Vierge im Superpole-Race in der letzten Kurve der letzten Runde zu überholen. Vierge hatte sich beim Team und Remy entschuldigt – die Atmosphäre in den Teams ist besser als erwartet.»

Für die besten Ergebnisse in Frankreich sorgten Gardner und Vierge im Sprint und zweiten Hauptrennen als Achter. In der Gesamtwertung ist Locatelli als Zwölfter der Beste aus diesem Yamaha-Quartett.