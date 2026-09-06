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Magny-Cours: Yamaha-Fahrer räumten sich gegenseitig ab – und das zweimal

Nach der Superbike-WM in Magny-Cours sprach Yamaha-Rennchef Niccolo Canepa über die Stimmung bei den Blauen. Zwei Aktionen seiner Fahrer ließen ihn die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Remy Gardner applaudierte sarkastisch
Remy Gardner applaudierte sarkastisch
Foto: randy van maasdijk
Remy Gardner applaudierte sarkastisch
© randy van maasdijk

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Als einziger Hersteller im Feld der Superbike-WM leistet sich Yamaha vier Werksfahrer: Andrea Locatelli und Xavier Vierge bei Pata sowie Remy Gardner und Stefano Manzi bei GRT. Natürlich kämpfen sie nicht nur gegen den Rest, sondern stehen auch untereinander in Konkurrenz.

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Im ersten Rennen am Samstag kam es zu einer brenzligen Situation zwischen Vierge und Gardner im Kampf um Platz 11, bei der der Australier von der R1 fiel, neben der Strecke landete und seinem Markenkollege sarkastisch applaudierte.

Im zweiten Hauptrennen am Sonntag ging es zwischen Manzi und Locatelli um Platz 15: Am Ende der ersten Runde rutschte Locatelli beim Anbremsen auf die letzte Schikane aus, weil ihm Manzi außen keinen Platz ließ – seine Maschine schlitterte bis in die Boxengasse.

Canepa: «Wire hatten zweimal Pech»

Selbstverständlich hat Yamahas SBK-Rennchef Niccolo Canepa an solchen Aktionen keine Freude. Als langjähriger Rennfahrer auf sehr hohem Niveau sieht er das aber nicht nur durch die Managerbrille. «Solche Vorfälle sind normal», unterstrich der Italiener beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Die Atmosphäre bei uns ist nach wie vor hervorragend, weil wir nicht nur vier exzellente Rennfahrer haben, das sind auch großartige Menschen. Unglücklicherweise passieren solche Dinge im Rennsport manchmal. Auf dieser Rennstrecke kommt es leicht mal zu einem Kontakt, wir hatten zweimal Pech. Und natürlich bin ich darüber nicht glücklich. In beiden Fällen wäre um ein Haar nichts passiert, aber dann ging es in die andere Richtung.»

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Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Boxengasse
Boxengasse
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Xavier Vierge
Xavier Vierge
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Frankreich
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Podium Lauf 1 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Podium Lauf 2 - Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Magny-Cours
© Gold & Goose

Canepa weiter: «Ich spreche immer mit meinen Fahrern und wir versuchen, eine gute Stimmung in der Yamaha-Familie zu haben. Jeder von ihnen will vorne fahren. Und wenn sie die Möglichkeit zum Angriff sehen, um es in die Top-10 zu schaffen, dann ist es normal, dass sie es versuchen. Ich glaube, dass der Sturz am Samstag Gardner viel zusätzliche Motivation gab, um Vierge im Superpole-Race in der letzten Kurve der letzten Runde zu überholen. Vierge hatte sich beim Team und Remy entschuldigt – die Atmosphäre in den Teams ist besser als erwartet.»

Für die besten Ergebnisse in Frankreich sorgten Gardner und Vierge im Sprint und zweiten Hauptrennen als Achter. In der Gesamtwertung ist Locatelli als Zwölfter der Beste aus diesem Yamaha-Quartett.

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

19

31:31,396

1:35,159

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

19

+5,458

1:35,415

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

19

0,000

1:35,896

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

19

0,000

1:35,973

13

05

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

19

0,000

1:35,930

11

06

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

19

0,000

1:36,299

10

07

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

19

0,000

1:36,381

9

08

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

19

0,000

1:36,407

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

0,000

1:36,504

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

19

0,000

1:36,608

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