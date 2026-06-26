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Marc VDS in der Superbike-WM 2027 mit zwei Ducati? Das weiß Sam Lowes

Seit 2024 ist Marc VDS mit Sam Lowes in der Superbike-WM, Pläne für eine zweite Ducati wurden bisher nicht umgesetzt. Gerüchte, das Moto2-Team würde zugesperrt, bringen das Thema wieder auf den Tisch.

Superbike WM

Bekommt Sam Lowes einen Teamkollegen? Nur Marc van der Straaten weiß es
Bekommt Sam Lowes einen Teamkollegen? Nur Marc van der Straaten weiß es
Foto: Marc VDS
Bekommt Sam Lowes einen Teamkollegen? Nur Marc van der Straaten weiß es
© Marc VDS

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Sam Lowes hat eine starke Bindung mit dem Rennteam von Marc van der Straaten. Zwischen 2020 und 2023 in der Moto2 sowie im Anschluss in der Superbike-WM ist der 35-Jährige im Team des belgischen Bierunternehmers.

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Während Lowes in der Superbike-WM der einzige Pilot ist, tritt Marc VDS in der Moto2-Serie mit Aron Canet und Deniz Öncü weiterhin mit zwei Piloten an. Regelmäßig kursieren Gerüchte, dass das Projekt in der seriennahen Weltmeisterschaft erweitert und das Moto2-Team zugesperrt werden soll.

Aktueller Stand ist, dass es 2027 so weitergeht wie bisher. «Meines Wissens steht diese Entscheidung noch aus. Ich denke, dass beide Optionen auf dem Tisch liegen», sagte Sam Lowes auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Selbst die Person, die es wissen muss, könnte das nicht beantworten, weil noch nichts entschieden ist.»

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Wäre es für Lowes wünschenswert, einen Teamkollegen zu haben? «Grundsätzlich würde das für mich keinen Unterschied machen. Das Team ist so oder so großartig und auf Daten anderer Fahrer haben wir auch Zugriff», erklärte der Engländer. «Wenn wir mit zwei Motorrädern antreten würden, wäre das sicher für die Serie an sich ein gutes Signal. Die Moto2 hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt und meiner Meinung liegt die Zukunft mehr im Superbike-Paddock. Mit einem zweiten Fahrer würde sich die Dynamik im Team ändern, aber nur Marc selbst weiß, was er tun möchte.»

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Neben Superbike-WM und Moto2 ist der Bier-Baron auch beim Endurance-Team KM99 Yamaha und auf vier Rädern im GT-Team Boutsen engagiert. «Er liebt den Rennsport und er möchte in jeder Serie das Bestmögliche erreichen», weiß Lowes. «Bei der Moto2 und Moto3 ist es leider so, dass die Sichtbarkeit in den vergangenen Jahren immer weniger wurde. Mit den Ergebnissen, die dort in diesem Jahr erreicht werden, möchte man sich wahrscheinlich nicht verabschieden. Aber ein zweites Superbikes wäre auch schön.»

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